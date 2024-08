Legia zgłosiła kadrę na mecze z Brøndby IF

Legia Warszawa zgłosiła kadrę na dwumecz 3. rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji z zespołem Brøndby IF. Z zestawienia ubyli Maciej Rosołek, który zmienił klub, a także Wojciech Urbański. Dołączył natomiast Migouel Alfarela.

Model Mondeo MK3 GTI VR6 - 3 godziny temu, *.plus.pl Znowu ta męczybuła Kapusta i drewniany Czech odpowiedz

Januszek - 4 godziny temu, *.chello.pl Tobiasz w tym roku po eLKE bedzie wart co najmnie 20 000 000









kolumbijskich peso odpowiedz

Pozorant Wszołek król Familiady - 5 godzin temu, *.216.206 Co robi w kadrze pozorant Wszołek? Nic nie gra od roku. odpowiedz

Kibic - 5 godzin temu, *.plus.pl Ciekawe co z Urbanskim, naprawdę dobrze się zaprezentował jak dostał minuty. odpowiedz

Panie Trenerze - 6 godzin temu, *.centertel.pl Urbańskiego nie ma, a są Wszołek, Kapustka, Kramer, Pekhart. Panie Feio podobno mieli grać u Pana najlepsi, a nie za zasługi. Przez pana wybory tracimy już punkty. Tobiasz ława! odpowiedz

Syn Księdza - 4 godziny temu, *.plus.pl @Panie Trenerze: w punkt grają darmozjady i warchoły...masakra znów prezes z Zielińskim skład układają i ten Kramer żeby go sprzedać....żal....No i ręcznik na bramce....żenada... odpowiedz

