Z obozu rywala

Brøndby IF - duńska potęga z problemami w Europie

Środa, 7 sierpnia 2024 r. 12:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W czwartek o godzinie 19 Legia Warszawa zmierzy się w Danii z Brøndby IF w ramach pierwszego meczu III rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji. Drużyna spod Kopenhagi jest jedną z najbardziej utytułowanych w swoim kraju, jednak na arenie europejskiej ma bardzo znikome doświadczenie. "Wojskowych", mimo wszystko, czeka zdecydowanie cięższy sprawdzian niż w poprzedniej rundzie.