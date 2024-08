Zapisy na wyjazd na mecz z Puszczą odwołane

Komentarze (20)

+ dodaj komentarz

dodaj

Kibic Legii - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Tutaj wypowiadają się ludzie, którzy wyjazd zaliczyli najwyżej co na stadion Legii. Macie świadomość jak wygląda wyjazd? Czego oczekujecie po widzewie. Że wejdą na dach w 300 osób i urządza regularną bitwę? (Nie zwracając uwagi na policję, ochronę, monitoring). Myślicie trochę? Kilku gości zobaczyło, że jest taka możliwości, zrobiło co miało zrobić i wróciło na sektor. Mieli dać się wyłapać? Jedni i drudzy na plus, pomimo stosunków do nich wiadomo jakich... odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 3 godziny temu, *.plus.pl Przecież ten trans RTSu był spisany na straty de...le

Ps Gdzie jest komunikat co konkretnie zostało uszkodzone? Sektor nie wyleciał w powietrze, więc cały sezon co będą naprawiać? odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Koneser polskiej piłki klubowej:



Nawet jeśli nic nie zostało uszkodzone to organizator musi zapewnić bezpieczeństwo, a co za tym idzie, nie może być opcji by sobie kibice po dachu biegali. Bo jeżeli następnym razem ktoś spadnie i się zabije to będzie kryminał. Pewnie się zastanawiają jak to zrobić, by taka sytuacja się nie powtórzyła i potrwa to aż ogarną. odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.chello.pl Czyli zawiesili transparent i się obsrali. Cracovia przyszła jak po swoje. Zabrali transparent i spalili ale to ficew na plus. Ciekawe za co? Za szybką ucieczkę z dachu? odpowiedz

Wieluński Legionista - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Widzę że usuwanie kom staje się tutaj normą odpowiedz

(L)egion - 4 godziny temu, *.centertel.pl Zabawna ta akcja Widzewa. Stracili duży transparent na rzecz Craxy a jarają się że wisiał na dachu 2 minuty :-) a my przez to nie jedziemy na wyjazd :/ odpowiedz

Andrzej KO - 4 godziny temu, *.centertel.pl Kupować na sektory gospodarzy,Puszcza nie robi problemów. Bilety są i można kupować. odpowiedz

nowe czasy - 4 godziny temu, *.237.94 Każdy teraz widzi, że jest potrzeba wymiany kibica. Czy ktoś widzi jaki jest spokój i porządek na meczach reprezentacji? Stadion pełny! Biletów nie kupisz bo wyprzedane !pomimo tego że są po 200zl. Ale ludzie kupują bo wiedzą że można zabrać dzieci i rodzinne i jest spokojnie. odpowiedz

Syn oreszczuka - 3 godziny temu, *.. @nowe czasy : na tych rzekomo "niebezpiecznych" meczach ligowych tez masz komplety, u nas srednio ponad 25 tys ludzi, na paru stadionach w Polsce bywa czasem wiecej na pojedynczych meczach, a mowimy o rozrywce dla koneserow, jaką są mecze jednej ze slabszych lig w Europie. Wiec twoj argument nie trafiony zupelnie.

Na Legii mnostwo rodzin z dziecmi, na Zylecie tez. Znow sie pomyliles.

I wreszcie ten rzekomo pelny narodowy na meczach kadry. Czesto spokojnie 1/5 miejsc wolna. odpowiedz

Dickson Chotowski - 3 godziny temu, *.btcentralplus.com @nowe czasy : Nie pie**** glupot. Przychodzily bo Polska wygrywala I byl Lewandowski. Lewandowski wkrotce pojdzie na emeryture, zaczna wszystko przegrywac to zobaczymy jakie beda 'pelne stadiony' !! odpowiedz

Kibic L - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Jedziemy wszyscy w ciemno do Krakowa. Załatwiajcie noclegi, auta. Może coś się uda ogarnąć na miejscu. odpowiedz

Moguai - 3 godziny temu, *.vtelecom.pl @Kibic L:

Jarać się zerwanym prześcieradłem to faktycznie trzeba mieć IQ ameby odpowiedz

Piotr (L) - 5 godzin temu, *.orange.pl I przez ku.... człowiek nie pojedzie odpowiedz

Kibic L - 4 godziny temu, *.play-internet.pl @Piotr (L): przecież i tak nie miałeś miejsca w aucie. odpowiedz

Piotr (L) - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Kibic L: zgadza się ale chciałem jechać pociągiem za Legia pojadę nawet rowerem aż po grób odpowiedz

Alan - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Ekipa Widzewa nie pierwszy i zapewne nie ostatni raz udowadnia swoją pomysłowość. odpowiedz

Syn oreszczuka - 5 godzin temu, *.. @Alan: a ty anal nie pierwszy i nie ostatni raz udowadniasz, że masz pejsy. odpowiedz

Wieluński Legionista - 4 godziny temu, *.play-internet.pl @Alan: pomysłowo to ich cracowia wyjaśniła odpowiedz

Legiak83 - 4 godziny temu, *.supermedia.pl @Syn oreszczuka: :-))))))))))))))) odpowiedz

Antisocial - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Alan: Czerpią pomysły z działań Żymian w strefie Gazy. odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.