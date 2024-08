Legioniści trenowali w Danii [ZDJĘCIA]

Zajęcia obserwowała liczna grupa polskich dziennikarzy, a także delegacja Legii i zaproszeni przez klub goście. Na razie nie wiadomo, jaką jedenastkę wystawi w czwartek do gry trener Feio. Ostateczne decyzje mają zapaść dziś wieczorem.

O godzinie 18 Legia Warszawa rozpoczęła oficjalny trening przed pierwszym meczem 3. rundy Ligi Konferencji z zespołem Brøndby IF. Na boisku pojawiło się 26 piłkarzy, których trener Goncalo Feio zabrał ze sobą do Danii.

Janusz Rosół, tata Rosołka - 39 minut temu, *.. Głal ma motylą nogę tzn motyla na nodze i gra tak lekko, miękko i odfruwająco. Całość depełniają krótkoportki. Światowiec oby jutro szczelił, nie żeby od razu bramkę ale tak choć 3 metry obok słupka lub 5 nad poprzeczką. A bramki? Przyjdą, spokojnie. Kiedy? No kiedyś z pewnością.



