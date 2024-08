Gdzie obejrzeć mecz Brøndby IF - Legia Warszawa?

Środa, 7 sierpnia 2024 r. 22:10 Woytek

Spotkanie Brøndby IF - Legia Warszawa będzie można obejrzeć na kanale Polsat Sport 1. Studio przedmeczowe w Polsacie Sport 1 rozpocznie się o godz. 18:55. A gdzie oglądać mecz Broendby IF - Legia Warszawa w internecie? Stream online dostępny będzie na stronie Polsat Box Go.



Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE!, a także na wszystkie materiały pomeczowe.



KURSY NA BRONDBY - LEGIA

FORTUNA: 1 1.86 X 3.65 2 3.85