Bezpośrednią transmisję z meczu Brøndby IF - Legia Warszawa przeprowadzi stacja Polsat Sport 1. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu. KURSY NA BRONDBY - LEGIA FORTUNA:

Dz - 6 minut temu, *.orange.pl Czemu teraz milczycie, płaczki? Gdzie są wasze komentarze? Potraficie tylko obrażać zawodników i trenera. odpowiedz

KrystekLegia - 9 minut temu, *.chello.pl Ktoś coś z Rzeszowa bo ja lecę na mecz rewaznowy itd jak coś to kontak fb KrystekLegia pisz żyj i się uśmiechaj. Tylko Legia odpowiedz

Bialasila - 10 minut temu, *.vectranet.pl Miękkie faje w,,lać z waszą wiara w drużynę CH,,j z wami odpowiedz

tommy - 10 minut temu, *.toneticgroup.pl Skoro jest tak źle to dlaczego wygraliśmy? odpowiedz

Zxc - 16 minut temu, *.vectranet.pl No i co? Kibice sukcesu? Odszczekacie? Banda ogórków i jęczy bułek odpowiedz

Ja - 16 minut temu, *.centertel.pl Pozorant Gual zdjęty i efekt w postaci bramki jest niemal natychmiastowy odpowiedz

wtf - 41 minut temu, *.aster.pl ...i ta wiara w gabinetach że Kapustka zastąpi Josue w roli rozgrywającego.On nie tylko nie ma zdrowia,ale i umiejętności!Nie zobaczycie przez cały sezon choć jednego takiego podania jakich Josue miał po kilka w każdym meczu! odpowiedz

Zoo - 42 minuty temu, *.plus.pl Kapusta wszystkie półki do tylu odpowiedz

Kapek - 43 minuty temu, *.vectranet.pl Wszystko to pokazuje jakim ważnym graczem był Josue i Elitim. Bez nich Kapustka w środku nie istnieje odpowiedz

T - 54 minuty temu, *.play-internet.pl Nasz trener to kolejny siwy bajerant. Jacuś mówił to jakie były parametry zajebiste współczynniki mieliśmy najlepsze a dostawaliśmy wszystko w łeb ten teraz przed sezonem zapowiada że będzie walka do upadłego jazda na tyłku że będziemy gdzieś taką Legię jaką jeszcze nie widzieliśmy i na gadaniu się skończyło A idź pan w pi...du z tym wszystkim odpowiedz

LWST - 57 minut temu, *.97.156 Kun najlepszy na boisku ,nie sądziłem ,że to kiedyś napiszę ,ale zaczekajmy do końca z ocenami ,coś czuję ,że nie będzie tak źle ;) odpowiedz

wtf - 1 godzinę temu, *.aster.pl ...i ta wiara w gabinetach że Kapustka zastąpi Josue w roli rozgrywającego.On nie tylko nie ma zdrowia,ale i umiejętności!Nie zobaczycie przez cały sezon choć jednego takiego podania jakich Josue miał po kilka w każdym meczu! odpowiedz

kucik - 1 godzinę temu, *.134.53 można jeszcze Josue przeprosić i dokoptować do kadry? odpowiedz

Woytek Białystok - 1 godzinę temu, *.net.pl Tak ja za Runiajca. W każdym meczu inna linia obrony i efekty widać w Danii. Dlaczego Kun a nie Morihita ? Samolubny Gual niewidoczny. Kramer i Nsame na ławce. Żenada. Kolejny trener pomimo buńczucznych zapowiedzi gubi się. odpowiedz

Inka - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl :))) T o b i a s z :))) odpowiedz

Kris - 38 minut temu, *.chello.pl @Inka : sprzedać go za Snopek siana

.Tobiasz jest niepewny...-2 -2. Brawo Legia. Teraz zobaczmy popisy To biaszka odpowiedz

Kieł - 1 godzinę temu, *.onvol.net Wystarczy wymienić trzy osoby... Nico,Prio i Vadis(Król). Tamta Legia przejachałaby się po takim Broenby. Poziom sportowy jest nieporównywalny. I nie do powtórzenia za obecnego (tfu) właściciela. odpowiedz

Gocław - 1 godzinę temu, *.167.2 @Kieł: tfu właściciela , dobre odpowiedz

(L) - 1 godzinę temu, *.. Kolejny mecz gdzie środek nie istnieje, a pan JZ czeka na zbawienie.

Balonik szybko pęka, patrząc na transfery typu Goncalves to nigdy nie będzie dobrze w tym klubie. Obrona kolejna katastrofa, tak samo jak bramkarz, a zmiennika klasowego brak. odpowiedz

KasztanoRonaldo - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Jesteśmy rozwaleni po boisku jak gnój po polu. Bardzo duże przestrzenie między formacjami. Gra za wolna klepiemy sobie bezsensownie w obronie. Nie ma kreatywnych podań do przodu. Skrzydła nie wykorzystane. Pilka odbija się od Kuna jak od ściany. Po za Luqim nikt nie chce brać odpowiedzialności. Za duża bojaźń. Zero wiary w siebie i swoje umiejętności. Najlepiej pozbyć się pilki i niech kolega się martwi...DNO odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Robią z nami co chcą. Tak się kończy zatrudnianie kopaczy marnej jakości i trenera amatora.

Zieliński znów wywalił kilka milionów w błoto. Na taczkę z nim. odpowiedz

Szpic - 1 godzinę temu, *.chello.pl Gra w obronie (łącznie z bramkarzem) to kryminał. Pankov z Kunem na prawej stronie obrony nie radzą sobie zupełnie. Augustyniak dwa razy puszcza piłkę między nogami i dwie bramki. Cała obrona Legii to dno i metr mułu. Zero doskoku do przeciwnika i agresji we własnym polu karnym. odpowiedz

Trener Bramkarzy - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Dwa strzały w światło bramki dwa gole...nigdy nic nie wygramy grając bez bramkarza .. odpowiedz

Mioduski rak Legii - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Nie mamy bramkarza i obrony, nie mamy pomocy, nie mamy skrzydeł, nikt nie rozgrywa a w ataku klaun. odpowiedz

KIBIC - 1 godzinę temu, *.. Nie mamy trenera mamy zwiędłą Faję. I po co wystawiać bramkarza jak co strzał w światło bramki to jest gol. Lepiej zamiast tego ręcznika wpuścić dodatkowego pomocnik lub napastnika. Gorzej nie będzie. odpowiedz

słabo - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Legia potrzebuje bramkarza co od czasu do czasu wybroni wynik i zrobi coś spektakularnego ,a nie chłopca co tylko stoi na bramce i czasem coś przez przypadek się od niego odbije odpowiedz

Piotrek - 1 godzinę temu, *.gigainternet.pl Gdyby Kacper położył się na linii bramkowej, to prowadzilibysmy 1:0. Dwa strzały, dwie bramki. Kiedy odejdzie jak Rosołek? odpowiedz

Kieł - 1 godzinę temu, *.onvol.net Nie ma jakiejś różnicy klas. Tylko my kompletnie nie potrafimy grać do przodu. To jest totalna amatorka. odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com 2 strzaly i dwa gole. No ja pyeer do le, Tobiasz lamago wtf? Krew mnie zalewa. Niech ten paralityk zaliczy wiecej tatuazy, czesciej wystawi jezyk i niech robi glupie miny. Za jakie grzechy pytam?

Miernoty trenerskie, kaleki transfery i paralitycy w bramce. No zesz qeva mac, to jest Legia Warszawa a nie jakis Bumfuck United czy inny Huragan Wolomin!

Co tu jest grane??? odpowiedz

13 - 1 godzinę temu, *.204.51 no to szybciutko sie nastroje zmieniaja... juz 2 1. odpowiedz

Zgred - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Co z tego ,że pojawili się nowi piłkarze skoro Legia musi promować Kacperka aż do końca kariery omawianego albo do końca Legii. Wszystko wpuszcza chłop co leci w bramkę odpowiedz

1233457 - 1 godzinę temu, *.plus.pl Taka gra to mogą pomarzyć o dalszej grze w europejskich pucharach. .

Tylko im liga zostaje..

odpowiedz

RybaSocho - 1 godzinę temu, *.orange.pl Ręcznik jak zwykle co leci to w sieci. Malarz zrób coś z tym pajacem bo depczesz swoją historię....!! odpowiedz

Kraków nh - 1 godzinę temu, *.plus.pl Taka obrona to tylko na ekstraklase.

odpowiedz

WdW - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl będzie to samo co sezon temu,Tobiasz jeszcze zawali z 3 mecze i usiądzie na ławie,a za rok powtórka i tak w kółko dopóki nikt tego "bramkarza "nie kupi odpowiedz

Doctor - 1 godzinę temu, *.. Ktoś ma jakiś link? Tv mi nie działa mordy prostujcie! odpowiedz

Doctor - 1 godzinę temu, *.. Poratujcie* odpowiedz

Ziggy - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Doctor:

Strims.In odpowiedz

Marian - 1 godzinę temu, *.co.uk @Doctor: jest na youtube odpowiedz

Youtube - 1 godzinę temu, *.co.uk @Doctor: youtube odpowiedz

S1969 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Dowhań, Malarz, czy wam k... a nie wstyd, że stawiacie między słupki chłopaka, który ma L w sercu ale piach w rękawicach??? odpowiedz

Marian - 1 godzinę temu, *.co.uk @S1969: Tobiasz musi odejsc. Amen. odpowiedz

Wielka Trójca - 1 godzinę temu, *.net.pl Środka pola nie ma bez J... S... E... Remis tego nie zmienia. Zespół pusty w środku, wydmuszka odpowiedz

RybaSocho - 1 godzinę temu, *.orange.pl Faja mam nadzieję że nie zdarzyles się rozpakować w Warszawie... Jeśli jednak jest inaczej to pakuj walizki . Na farcie daleko nie pojechałeś. Idź na praktyki gdzieś niżej. Legia to za wysokie progi dla takich jak ty...

odpowiedz

Pusia - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Więcej ręcznika kacperka na bramce, więcej! odpowiedz

Marian - 1 godzinę temu, *.co.uk @Pusia: 100% pusia, tzn Tobiasz... odpowiedz

Zoo - 1 godzinę temu, *.plus.pl Tobiaszszsz i gol, dalej grajcie trzema obrońcami a będzie manto z kaźdą druzyną odpowiedz

Marian - 1 godzinę temu, *.co.uk Tobiasz dno .... odpowiedz

Syn trenera - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Haha gondsalo faja i jego zgraja dają popis....kiedy te dzbany szrozumieja że Tobiasz =ręcznik wszystko co leci ładuje d sieci ....zamiast Pekharta to można by w ataku kamień postawić .. DRAMAT odpowiedz

Jełop - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Stracony sezon, niestety. odpowiedz

wtf - 1 godzinę temu, *.aster.pl Ooo,pierwszy strzał na bramkę i od razu gol!Co za niespodzianka!Ręcznik out do rezerw! odpowiedz

Zły - 1 godzinę temu, *.chello.pl ..bać tych leszczy,dobranoc odpowiedz

wtf - 1 godzinę temu, *.aster.pl Ten skład to najlepsza recenzja kolejnego okienka w wykonaniu Zielińskiego.Odejdź w końcu patałachu! odpowiedz

13 - 1 godzinę temu, *.204.51 Zamknac ryje. Mecz trwa. Panienki siedza na lawie, tyle. Gra ten kto walczy. Lecimy. odpowiedz

Biała siła - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @13 : Dokładnie faje wypie,,,lać odpowiedz

TryB - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Celhaka i Kun w pierwszym składzie??? To po co te wzmocnienia były robione... odpowiedz

Mecz - 2 godziny temu, *.belgacom.be Gdzie można zobaczyć mecz w internecie? odpowiedz

Barnaba - 2 godziny temu, *.orange.pl Kto na prawej pomocy? Przecież i Kun i Winegret są lewonożni? odpowiedz

Zły - 2 godziny temu, *.chello.pl To za co był chwalony Feio,czyli że`poprawił grę w obronie ,to on rozwala system i nie wystawia dwoch najlepszych obornców,albo jest jakis konflikt na lini trener-pilkarze,albo .......... odpowiedz

Krzeszczu - 2 godziny temu, *.bredband2.com Sklad wyjsciowy raczej kiepski. Strasznie namieszane. No coz, zobaczymy. Ale trybuny w Bröndby szaleja. odpowiedz

Zły - 2 godziny temu, *.chello.pl jak to nie wypali to powinna polecieć czyjaś głowa za ten sabotaż odpowiedz

Szary - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Bardzo odważny skład. Celhaka i Barcia w podstawie.... Duże ryzyko i wielka niewiadoma. Widocznie trener jest bardzo zdesperowany i stawia wszystko na jedną kartę. Oby to się opłaciło. Wiadomo ,że to nie tak powinno wyglądać ale tak to wygląda jak się buduje zespół naprędce za każdym razem tuż po początku sezonu. Scenariusz się powtarza co roku czyli nowy trener i nowy zespół i jedna wielka niewiadoma. Brakuje stabilizacji i czasu przede wszystkim odpowiedz

Rado - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Feio, Ty jesteś trzeźwy??? odpowiedz

Emeryt - 2 godziny temu, *.chello.pl Czy Feio to dywersant? Chyba szybko wyleci oby z Zielińskim. odpowiedz

Zły - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Czy kogoś poje.,.o ,co to za skład ???

Kapustka?Kun?Peckhart?Celhaka?

Jeżeli ten kapiszon nie wypali to Feio będzie faja i e Warszawie już nie ma czego szukać,albo to pakuje poziom wzmocnień,parodiaaaaa odpowiedz

(L) - 2 godziny temu, *.centertel.pl Oooo sami specjaliści w komentarzach ???????????? odpowiedz

Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl Oho, zaczyna się... trener nie zmienia to źle, ale jak pozmienia to też źle. ;] odpowiedz

Kryni(L) - 2 godziny temu, *.251.150 Poratuje ktoś jakimś streamem na wakacjach jesteśmy ? odpowiedz

Sen o - 2 godziny temu, *.chello.pl Czy Feio losuje z kapelusza skład na każdy mecz? odpowiedz

Sen o - 4 minuty temu, *.chello.pl @Sen o: sorry pomyliłem się co do składu. Liczy się zwycięstwo i to mamy. Przepraszam trenera i sztab. odpowiedz

SNS - 2 godziny temu, *.206.233 Czy jeśli odpadniemy to Feio najdalej w październiku pożegna się z Legią? odpowiedz

Syn księdza - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Właściwie mecz oddany walkowerem Pekhart Kun...Tobiasz na bramce.... odpowiedz

R - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Ja oierd.... Co to za skład ... Kun , maskara odpowiedz

Mizeria Miodulskiego - 3 godziny temu, *.217.179 Ale skład, przecież to się skończy kompromitacja 5:0 odpowiedz

ja - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Ten faja jest tak zestresowany meczem ze składu nie potrafi wystawić odpowiedz

Hiszpan - 3 godziny temu, *.net.ae Feio nie panuje nad zespołem. Oni chyba nigdy tak nie zagrali. Jeśli odpadną dawać Vuko. odpowiedz

Domestos - 3 godziny temu, *.autocom.pl Mieszane uczucia mam z tym składem. Jedyny plus to Wszołek na ławce. Ale pekhart, celhaka i kun?

Zeby tylko nie bylo jak w meczu w Molde, gdzie w 1 połowie baty dostali odpowiedz

Piotrek - 3 godziny temu, *.gigainternet.pl Jak oni maja sie zgrać jak dzisiaj połowa składu jest inna niż w weekend. Wiem, przegrali, ale trzeba uczyć się automatyzmow. W obronie Pankov, Augustyniak i Barcia. Będzie płacz jak skończy się utrata conajmniej 3 goli odpowiedz

WdW - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl ooo,zaskoczył mnie trenejro, Wszołek na ławie,szkoda że jeszcze nie Kapustka ale i tak brawo,nie ma świętych krów odpowiedz

Kieł - 3 godziny temu, *.onvol.net Tobiasz,Kun,Cielaka,Kapustka,Pekhart..... wuefista nie okazał litości kibicom. Oddaliśmy mecz walkowerem w zasadzie. odpowiedz

Syn księdza - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Kim Celhaka Tobiasz i Pekhart gramy w siódemkę ???? odpowiedz

MonsteR (L) - 3 godziny temu, *.tpnet.pl ...................... Kobylak ....................

Barcia ...... Jędrzejczyk ..... Kapuadi

Alfarela .... Augustyniak .... Goncalves .... Vinagre

........................... Luquinhas ..............................

................... Gual ..... Kramer ...................

Czy lepiej tak !

........................ Kobylak .......................

Barcia ..... Ziółkowski ..... Jędrzejczyk ..... Kapuadi

..................... Augustyniak .... Goncalves .................

Gual ..................... Luquinhas ................ Alfarela

........................ Nsame ...............................

LEGIA Mistrz !

1:1 odpowiedz

Krzeszczu - 5 godzin temu, *.tele2.se Fajne fotki. Ale gdzie Syrenka? Ta druga, bo ta pierwsza jest s Warszawie ;-) odpowiedz

