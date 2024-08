Sørensen: Legia ukarała nas za błędy

Piątek, 9 sierpnia 2024 r. 00:30 Mikołaj Ciura, źródło: brondby.com

Jesper Sørensen (trener Brøndby IF): Myślę, że dzisiaj zawaliliśmy. Popełniliśmy kilka błędów, które zostały ukarane, przez tak dobrą drużynę jak Legia. Jestem bardzo rozczarowany i zirytowany, że przegraliśmy mecz, w którym, moim zdaniem, mieliśmy szansę wygrać na wiele sposobów.



Jesteśmy teraz w trudnej sytuacji, ale nie niemożliwej. Pomimo dzisiejszego wyniku, myślę, że Legia jest drużyną, z którą możemy się równać, a nawet więcej. Będziemy musieli być jednak absolutnie skupieni w tym, co będziemy chcieli pokazać w rewanżu. Może nie będziemy potrzebować cudu, by wygrać w Warszawie, ale na pewno czegoś więcej.