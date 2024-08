Brøndby 2-3 Legia

Zwycięstwo na trudnym terenie!

Czwartek, 8 sierpnia 2024 r. 20:54 Woytek, źródło: Legionisci.com

W pierwszym meczu 3. rundy eliminacji Ligi Konferencji Legia Warszawa wygrała 3-2 Brøndby IF! Mecz miał różne oblicza, ale to ostatecznie "Wojskowi" wykazali się zimną krwią i bezlitośnie wykorzystali swoje sytuacje i są w dobrej sytuacji przed rewanżem, który odbędzie się za tydzień o godz. 18 w Warszawie!









Już przed pierwszym gwizdkiem trener Goncalo Feio zaskoczył zestawieniem pierwszej jedenastki. W obronie obok Radovana Pankova zagrali Rafał Augustyniak i Sergio Barcia - dla tej trójki był to pierwszy wspólny mecz. Największą niespodzianką było jednak wystawienie na prawym wahadła Patryka Kuna w miejsce wcześniejszego dotychczasowego pewniaka, Pawła Wszołka. Szansę od pierwszej minuty dostał Jurgen Celhaka, który zastąpił Claude Goncalvesa.



Od początku spotkania legioniści naciskali rywala pressingiem i starali się zmuszać Duńczyków do szybkich wybić piłki. Jednak z minuty na minutę przewaga gospodarzy była coraz bardziej widoczna - łatwo operowali piłką, zmusili polski zespół do cofnięcia się. Na dodatek w 13. minucie urazu doznał Celhaka. Albańczyk upadł usiadł na murawie i poprosiło zmianę. W jego miejsce wszedł Goncalves i już po kilku minutach nie popisał się w defensywie. Portugalczyk nie upilnował Filipa Bundgaarda, który płaskim strzałem z ostrego kąta po dalszym rogu pokonał Kacpra Tobiasza. Nietrudno odnieść wrażenie, że bramkarz Legii nic a nic w tej sytuacji nie pomógł, a piłka nie leciała przecież przy samym słupku. W tamtym momencie wydawało się, że kolejne bramki dla Brøndby to kwestia czasu. Jednak Legia szybko się otrząsnęła. Z prawej strony przy linii bocznej Patryk Kun wycofał piłkę do Radovana Pankova, a ten wypuścił prostopadle w pole karne Bartosza Kapustkę. Kapitan Legii idealnie dograł na 5 metr, a akcję wykończył Tomas Pekhart. Po kilku minutach gospodarze otrząsnęli się z tego ciosu i ponownie zaczęli grać swoje. Na efekty nie trzeba było długo czekać. W 36. minucie po akcji lewą stroną p w pole bramkowe do Mathiasa Kvistgaardena, który wyprzedził Sergio Barcię i Rafała Augustyniaka i skierował piłkę do siatki. Do przerwy gospodarz wygrywali 2-1.



Po zmianie stron ponownie optyczną przewagę mieli Duńczycy, ale popełniali proste błędy, które starali się wykorzystać gracze Goncalo Feio. W 49. minucie Daniel Wass oddał strzał zza pola karnego, który przeleciał blisko słupka bramki Tobiasza. Nieźle dysponowany był Bartosz Kapustka, który widoczny był zarówno w ofensywie jak i defensywie. Widać było natomiast, że spore trudności na prawej stronie miał lewonożny Patryk Kun, który musiał szukać innych rozwiązań niż dośrodkowania w pole karne. Po godzinie gry w legii nastąpiły dwie zmiany. Z boiska zeszli Kun i Pekhart, a zastąpili ich Paweł Wszołek i Blaz Kramer. To wprowadziło ożywienie w ofensywnych poczynaniach "Wojskowych". Dziesięć minut później akcję środkiem boiska zainicjował Luquinhas, podał na wolne pole do Kramera, który wpadł w pole karne i spokojnie wyłożył futbolówkę Brazylijczykowi, a ten doprowadził do wyrównania.



Kwadrans przed końcem Jesper Sørensen zdjął dwójkę napastników, którzy w tym meczu wpisali się na listę strzelców - Mathiasa Kvistgaardena i Filipa Bundgaarda, a w ich miejsce wprowadził Seana Klaibera i Oscara Schwartau. Brøndby musiał ograć atakiem pozycyjnym, Legia cofnęła się bliżej własnego pola karnego i czyhała na kontry. Po jednym z dośrodkowań piłki nie sięgnął Tobiasz, ale na szczęście futbolówka przeleciała nad poprzeczką. W 80. minucie golkiper Legii dobrze wypiąstkował futbolówkę z obrębu własnej szesnastki.



Na ostatnie pięć minut regulaminowego czasu gry na boisku pojawili się Ryoya Morishita i Migouel Alfarela. W 84. minucie Tobiasz nogami instynktownie obronił piłkę uderzoną z kilku metrów. Następnie trwała prawdziwa "obrona Częstochowy", gdy kilkukrotnie wybijaliśmy piłkę z pola karnego. W 87. minucie jeden z szybkich ataków legionistów przyniósł efekt! Alfarela podał do Blaza Kramera, a ten wypatrzył Japończyka, który skierował piłkę do bramki, ale... sędzia gwizdnął spalonego. Na szczęście po interwencji VAR bramka została uznana!