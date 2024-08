Nasze oceny

Plusy i minusy po meczu z Brøndby IF

Piątek, 9 sierpnia 2024 r. 15:30 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W czwartkowy wieczór Legia Warszawa zrobiła gigantyczny krok w kierunku kolejnej fazy eliminacji do Ligi Konferencji, wygrywając na wyjeździe w Danii z Brøndby IF. Zapraszamy do zapoznania się z naszą oceną legionistów za to spotkanie.









Bartosz Kapustka - Patrząc na formę pomocnika, wielu sympatyków stołecznej drużyny obawiało się o dyspozycję środka pola z Kapustką w roli kreatora. Trzeba jednak przyznać, że w tym spotkaniu Polak podołał i nieco rozwiał wątpliwości na temat swojej przydatności. Od początku było widać w nim dużą motywację, brał na siebie grę. W rozegraniu był w końcu skuteczny, napędzał ataki "Wojskowych", a nie grał statycznie. Kapustka bardzo konsekwentnie wspomagał kolegów w defensywie, szczególnie na prawej stronie, notując przy tym aż 6 odbiorów i około 84% skuteczność pojedynków, wygrywając 10 z nich. Kamyczkiem do ogródka pomocnika może być jednak jego zachowanie przy drugiej bramce, gdyż to on dał się wyprzedzić Bundgaardowi, wbiegającemu w pole karne i nawet zbytnio na to nie zareagował. Mimo to, był to jego najlepszy występ w tym sezonie, który okrasił asystą w 24. minucie do Tomasa Pekharta. Zszedł z boiska w 82. minucie.



Luquinhas - Brazylijczyk pokazał, że słabszy występ z Piastem był tylko odstępstwem od normy. W Danii Luquinhas był na boisku wszędzie, walczył jak lew i jako pierwszy ruszał do pressingu, praktycznie przez całe 90 minut. To właśnie jego wyższe podejście zaowocowało w 70. minucie odbiorem, po którym świetnie rozprowadził akcję i zdobył wyrównującą bramkę. Mimo wyższej klasy przeciwnika, rywale nie radzili sobie z poczynaniami pomocnika, dryblingiem robił różnicę i wygrał aż 9 z 14 pojedynków, przez co często był faulowany. Warto pochwalić Brazylijczyka również za jego powroty do obrony, w której często i skutecznie uczestniczył. Luquinhas jest w tym momencie bezcenny dla Legii i pokazał, że nie mamy prawa obawiać się o jego formę przeciwko wyżej notowanym europejskim drużynom.



Tomas Pekhart - Jeden z zawodników, którego obecność w pierwszym składzie była krytykowana. Sam nie miałem co do tej decyzji przekonania. Czech jednak spisał się naprawdę pozytywnie. Walczył za trzech, był ruchliwy, znacznie pomagał w aktywnym pressingu i przeszkadzał obrońcom w rozegraniu akcji. Wiadomo, że 35-latek nie przedrybluje rywala, nie pokaże umiejętności technicznych, ale walką, zaciętością i fizycznością zdecydowanie pomagał drużynie, a świetnym wykończeniem podania Kapustki z 24. minuty pozostawił nadzieję na osiągnięcie korzystnego wyniku. Został zmieniony po godzinie gry.



Rafał Augustyniak - Nie był to klasowy występ defensora, gdyż miał swój wkład w stratę dwóch bramek, mógł zablokować obie akcje, a pierwszy strzał przeszedł mu między nogami, ale mimo to bardzo solidny. To nie Augustyniak dał się przy tych bramkach z łatwością ograć, gdyż on praktycznie przez cały mecz był nie do pokonania, co pokazuje prawie 90% skuteczność w pojedynkach. Dodatkowo centralny z trójki defensorów miał na swoim koncie aż 5 odbiorów, 2 zablokowane strzały oraz kilka dobrych ustawień i interpretacji. 30-latek na pewno nie jest głównym winowajcą strat bramkowych i nie można go za to obwiniać, a na pewno przyczynił się do tego, że ta strata nie była wyższa.



Ruben Vinagre - Występ Portugalczyka można podzielić na dwa aspekty. Niezwykle skuteczny w defensywie, dobrze uzupełniał się z Barcią, wspomagał Hiszpana, notując 3 odbiory i wygrywając wiele pojedynków. Dobrze się ustawiał i dzięki temu prawa strona Brøndby praktycznie nie istniała. Trochę gorzej wyglądało to w ofensywie, a szczególnie jeśli chodzi o celność jego ostatnich podań, centr, z których żadna nie zagroziła przeciwnikowi. Wahadłowy jednak dryblingami robił sporą różnicę, dobrze podłączał się i robił wiatr z lewej strony. W ataku świetnie współpracował szczególnie z Luquinhasem, co przynosiło wiele korzyści. Cieszy, że Vinagre szybko doszedł do dobrej dyspozycji fizycznej i od początku widać, że jest piłkarzem, który występował na wysokim poziomie.



Sergio Barcia - Najbardziej skryty występ z trójki defensorów, gdyż Duńczycy atakowali głównie prawą stroną obrony Legii. Gdy już musiał interweniować, to w większości robił to skutecznie, choć nie ustrzegł się błędu. To właśnie Hiszpanowi przy straconej drugiej bramce z łatwością odkleił się i uciekł na bliższy słupek Kvistgaarden, który z zimną krwią wykorzystał tę okazję. Można zrzucić to na karb braku większej pracy, ale takie przyśnięcie mogło kosztować Legię wiele. Defensor jednak dobrze pojawiał się do rozegrania, a skutecznym rozpoczęciem prostopadłym podaniem do Alfareli bramkowej akcji dającej zwycięstwo nieco odpłacił swoją współwinność przy tamtej stracie. Później jednak znów mógł zawalić, gdy pod koniec meczu ciągnął napastnika rywali za koszulkę we własnym polu karnym i tylko interpretacja sędziów uratowała go od podyktowania "jedenastki" i zniweczenia pracy całej drużyny. Hiszpan mimo wszystko ma zadatki na dobrą grę, ale potrzebuje jeszcze ogrania z drużyną i częstszych występów.



Kacper Tobiasz - Wiele słów krytyki padło odnośnie występu golkipera w tym spotkaniu. Rzeczywiście, Tobiasz nadal nie błyszczał na przedpolu, rzadko wychodził do piłek (choć zdarzało się to częściej niż zazwyczaj), a w 75. minucie przy wyjściu do dośrodkowania został uprzedzony przez jednego z napastników, który na szczęście wszedł pod piłkę i nie trafił na pustą bramkę. Dodatkowo miał spore problemy z rozgrywaniem, jak np. w 44. minucie, gdy zagrał prosto pod nogi Wassa i mogło się to skończyć źle. Czy jednak miał jakieś szanse na skuteczną obronę przy straconych golach lub mógł zrobić coś więcej? Nie. Czy w 84. minucie, interweniując instynktownie nogami przy strzale z bliskiej odległości Schwartaua, uratował drużynę przed stratą bramki na 2-3 i dzięki niemu Legia zachowała pozytywny wynik? No tak. Z innymi strzałami lecącymi na bramkę, mimo że nie były one jakoś bardzo groźne, Tobiasz również radził sobie bez większych problemów. Można mówić o młodym bramkarzu dużo, ale na pewno nie to, że był głównym winowajcą straconych bramek, a dodatkowo w końcu popisał się jakąś znaczącą obroną.



Jurgen Celhaka - Dla Albańczyka miał to być ważny mecz, w którym mógł pokazać swoją wartość. Niestety odniósł kontuzję już w pierwszym kwadransie spotkania i musiał z jej powodu opuścić boisko. Oby ten uraz mięśniowy nie był niczym poważniejszym.



Patryk Kun - Wahadłowy został eksperymentalnie wystawiony na prawej stronie, po raz pierwszy w swojej karierze. Zadaniem lewonożnego zawodnika było zneutralizowanie jednego z największych atutów rywala, prawonożnego Bischoffa. Oczywiście, że to się... nie udało. To właśnie prawą stroną defensywy poszły obie akcje bramkowe Duńczyków. Przy pierwszej bramce Kun nie pokrył tego, którego miał za zadanie kryć, a niepilnowany młody wahadłowy gospodarzy zanotował asystę. W drugiej sytuacji Polak wyszedł zdecydowanie zbyt wysoko do pressingu, pozostawiając samotnego na prawej stronie Pankova, którego w takim położeniu z łatwością ograli rywale. Czy chociaż Kun dołożył coś od siebie w ofensywie? No niestety nie. Jego poczynania były takie, jak zawsze - rajdy ze spuszczoną głową, byleby biec. Z 11 górnych zagrań Kuna na pole karne tylko 1 było celne, a ogółem przy zaledwie 19 podaniach zanotował 53% skuteczności i aż 18 razy stracił piłkę. Eksperyment kompletnie się nie udał, a zejście wahadłowego z boiska w 60. minucie wzmocniło poczynania "Wojskowych".



Radovan Pankov - Z Brøndby po raz kolejny widzieliśmy typowego Pankova. Grającego generalnie solidnie, ciężkiego do przejścia, dobrze kryjącego rywali, wygrywającego większość pojedynków z trzema odbiorami. Z kolei najważniejszych momentach był zdekoncentrowany, chaotyczny i popełniał okropne błędy. O ile przy pierwszej bramce zaufał Goncalvesowi, odpuścił krycie strzelca, przekazując Portugalczykowi krycie zawodnika na skrzydle, tak przy drugiej stracie osamotniony dał się dziecinnie ograć jednym prostopadłym podaniem. Serb miał w tym spotkaniu masę roboty, szczególnie gdy na boisku przebywał Kun i radził sobie z tym różnie. Widzieliśmy już wiele pewniejszych występów defensora i nieco martwi jego zniżkowa forma w ostatnich dwóch spotkaniach.



Marc Gual - Nie szło poznać Hiszpana w tym spotkaniu. Napastnik, który od początku sezonu jest niezwykle aktywny, pierwszy do pressingu, walczy o każdą piłkę, w czwartek, w tak ważnym meczu, kompletnie nie istniał. Nie dochodził do zbyt wielu piłek, mało pokazywał się do podań, a szczególnie w drugiej połowie był już całkowicie niewidoczny. Na boisku przebywał do 81. minuty, ale ciężko wytłumaczyć, jak tak długo się na nim utrzymał, gdyż miał tylko 17 kontaktów z piłką, przy czym aż 7 strat i 64% celności podań. Idealnie jego dyspozycję w tym meczu pokazuje sytuacja z 73. minuty, gdy wychodząc z kontrą miał przed sobą tylko jednego defensora, a w dryblingu dał sobie zabrać piłkę jak dziecko. Gual w Danii kompletnie zawiódł.



Zmiennicy



Blaz Kramer - Wszedł na boisko w 60. minucie. Chyba dawno nie było w jakimś spotkaniu Legii zmiennika, który tak bardzo wpłynąłby na wynik ważnego spotkania. Od początku wejścia był zmotywowany, starał się, walczył o każdą piłkę. No i przede wszystkim - zachował się przytomnie przy obu akcjach bramkowych, dzięki czemu zanotował dwie asysty, skutecznie wystawiając piłkę kolegom z drużyny na pustą bramkę. Kiedy legioniści mieli wygraną w kieszeni i trzeba było wspomóc defensywę, cofnął się i skutecznie przeszkadzał rywalowi w rozegraniu. Chyba spokojnie można powiedzieć, że Słoweniec jest obecnie napastnikiem z drużyny z najlepszą formą i pokazuje, że nie możemy żałować jego niewypału transferowego do Turcji. Kramer nie odszedł z klubu i może jeszcze nie raz pozytywnie zaskoczyć.



Ryoya Morishita - Pojawił się na murawie dopiero na ostatnie kilkanaście minut. Japończyk przez tak krótki czas po raz kolejny pokazał, że ustawiony w środku pola, potrafi zrobić znaczącą różnicę. Dobrze poruszał się, pokazywał do rozegrania, a co najważniejsze, podłączał do ofensywy, dzięki czemu pazernie wykończył kontrę w 87. minucie, zdobywając swoją pierwszą bramkę w Legii i zapewniając ważne zwycięstwo. Oby Japończyk dostał więcej szans i minut na tej pozycji.



Migouel Alfarela - Wszedł na boisko razem z Morishitą. Tym razem został ustawiony jako napastnik i od razu podziałało. Starał się, walczył o jak najlepszy wynik, a to co zrobił z piłką i z jaką łatwością pokonał wysoko wychodzącego za nim defensora przy trzeciej akcji bramkowej, było po prostu magiczne. Francuz pokazał, że przy dobrym ustawieniu może być osobistością przesądzającą o wyniku.



Claude Goncalves - Wszedł w 16. minucie za kontuzjowanego Celhakę. Początek w wykonaniu Portugalczyka był fatalny. Najpierw przyspał w obronie, nie przejął krycia od Pankova, a niepilnowany napastnik pewnie wykorzystał taką okazję. W 26. minucie dał się przepchnąć niedaleko własnego pola karnego, na szczęście ta strata nie skończyła się źle, gdyż rywal próbował przelobować dobrze ustawionego Tobiasza. Z czasem jednak w defensywie poprawił się i był znacznie skuteczniejszy w tym elemencie, wygrywał większość pojedynków i nie notował strat. Największą różnicę robił jednak w rozegraniu. Zagrał kilka świetnych wysokich i prostopadłych piłek do ofensywy, które pozwalały Legii wyjść z szybki akcjami. Ogółem miał aż 92% celności podań i był ważnym elementem w rozgrywaniu akcji warszawiaków.



Paweł Wszołek - Zagrał przez ostatnie pół godziny meczu i wyglądał znacznie lepiej niż w ostatnim okresie. Skutecznie podłączał się do ofensywy, starał się wnieść do niej dużo, a swoją szybkością, przy podmęczonym rywalu, robił różnicę, choć nadal brakowało skuteczności przy ostatnich podaniach. W 77. minucie miał okazję, by wykorzystać świetne podanie lobem Kapustki za linię obrony, ale techniczny strzał lewą nogą kompletnie mu nie wyszedł. W porównaniu do Kuna efektywnie wspomagał defensywę i poczynania rywali lewą stroną zdecydowanie nie wyglądały już tak dobrze, lecz parokrotnie przyspał i dał zbyt łatwo wejść przeciwnikom na pole karne. Oby to wejście było zalążkiem powracającej formy wahadłowego, gdyż Legii bardzo jej brakuje.