W sobotę zbiórka krwi na Legii!

Atrakcje podczas zbiorki krwi na Stadionie Legii: Dzięki uprzejmości Legii, krwiodawcy naszej zbiórki będą mogli otrzymać bilety na mecz ekstraklasy Legia Warszawa - Motor Lublin. - Pan Rafał Dobrowolski o godzinie 10:00 wygłosi ok. 30 minutowy wykład o przebiegu Powstania Warszawskiego. - podczas akcji obecni będą ze swomi gadżetami Dobrzy Ludzie. Prowadzona będzie również zbiórka (tylko wyłącznie nowych) pluszaków dla małych pacjentów w ramach cyklicznie prowadzonej legijnej zbiórki zabawek. - krwiodawcy, którzy uczestniczyli w naszej marcowej zbiórce, będą mogli przystąpić do drugiego z trzech etapów rywalizacji. Na finiszu, tj. w listopadzie, jedna osoba otrzyma piłkarską koszulkę meczową z oficjalnego sklepu Legii! Fundatorem koszulki będą Krewcy Legioniści. - Dzięki Fundacji Patriotycznej im. Witolda Pileckiego oraz GRH NSZ krwiodawcy naszej akcji otrzymają pamiątkowe koszulki "Przelałem krew w rocznicę Powstania Warszawskiego". - Na akcji będzie można nagrać pamiątkowy film w fotobudce 360, @fotobudka magic moments - Swoich sił będzie można spróbować na maszynie "bokser" od progames.pl - Pyszne batony przekazała firma Legal Cakes. - Podczas zbiórki zaprezentuje się Ochotnicza Straz Pozarna im.st.bryg.Edwarda Gierskiego w Laskach - Na krwiodawców czekają już okolicznościowe dyplomy - podziękowania oraz koszulki Krwawy Sport Krwawy Sport firmy Manto!!!!! - W akcji wspomoże nas Viaduct Pizza Powiśle Viaduct Pizza Powiśle. - Wśród krwiodawców rozlosowane zostaną szaliki Legii ufundowane przez sklep Żyleta Żyleta.

