80. rocznica wybuchu PW w Chicago

Środa, 7 sierpnia 2024 r. 00:00 Legion `16, źródło: Legionisci.com

W niedzielę, 4 sierpnia, na cmentarzu Maryhill w Niles pod Chicago odbyły się obchody 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Wydarzenie miało miejsce pod Pomnikiem Polskiego Weterana i zgromadziło wielu uczestników, w tym licznie reprezentowaną grupę kibiców Legii Warszawa – Legion '16 Chicago. Obchody zostały zorganizowane przez Koło Chicago Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.









Wśród uczestników znaleźli się specjalni goście: syn Wojciech i wnuk Rafał kapitana Wacława Stykowskiego, ps. "Hal", bohatera Powstania Warszawskiego. Obecny był także znany pięściarz Andrzej Fonfara, który swoją obecnością podkreślił wagę tego wydarzenia.



Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, po której odbył się Apel Poległych oraz krótka lekcja historii. Pod Pomnikiem Polskiego Weterana złożono wieńce, w tym szczególny wieniec w kształcie herbu Legii Warszawa, przygotowany przez kibiców z Legion '16.



Powstanie Warszawskie, które wybuchło 1 sierpnia 1944 roku, jest jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Polski. Chociaż rocznica przypadała na czwartek, obchody odbyły się w najbliższą niedzielę, co pozwoliło zgromadzić większą liczbę uczestników.



Dla kibiców Legii Warszawa z Chicago to szczególny dzień, w którym oddają hołd walczącym o wolność ojczyzny. Legia to nie tylko klub piłkarski, ale także społeczność, która pamięta o swojej historii i tradycjach. Obecni byli też przedstawiciele innych klubów i organizacji polonijnych. Dziękujemy wszystkim, którzy przybyli i wspólnie uczcili pamięć o Powstaniu Warszawskim, oraz głównemu organizatorowi i wiernemu kibicowi Warszawskiej Legii, Arkadiuszowi Cimochowi, który jak co roku dopilnował każdy szczegół tego podniosłego wydarzenia.