Sorensen: To będzie wyrównany dwumecz

Środa, 7 sierpnia 2024 r. 16:59 Woytek, źródło: Legionisci.com

- To będzie wyrównany dwumecz, on nie rozstrzygnie się po pierwszym spotkaniu. Nie rozmawiałem z Nielsem Frederiksenem. Mamy doskonałą wiedzę na temat polskiego futbolu, za każdym razem, gdy gramy w Europie, losujemy polską drużynę - mówi przed meczem trener Brøndby IF, Jesper Sorensen.









- Wiemy, czego się spodziewać. To silne fizycznie drużyny, które grają z agresją i intensywnością w pojedynkach i musimy być na to gotowi. Legia to inna drużyna niż rok temu, zmienili też trenera. Wiele się wydarzyło, ale możemy się nauczyć, że w dwóch meczach decydują drobne szczegóły i musimy być bardzo konkretni i zdecydowani w tym, co robimy. Musimy też pamiętać o ćwiczeniu rzutów karnych.



- Musimy umiejętnie operować piłką, jeśli chcemy być od nich lepsi. Prawdopodobnie chcą prowadzić jak najbardziej otwartą grę. My chcemy utrzymać ją zamkniętą. Nie chcę, aby gra toczyła się w tę i z powrotem.



- Przyglądaliśmy się również profilom zawodników Legii. Myślę, że mają świetnego bramkarza i dwóch napastników, którzy bardzo mocno atakują pole. To drużyna, która korzysta z dobrej atmosfery u siebie, więc musimy dużo zrobić na naszym stadionie.