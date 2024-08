Wass: Nadszedł czas, abyśmy pokazali, kim jest Brøndby IF w Europie

Środa, 7 sierpnia 2024 r. 17:26 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Naprawdę nie możemy się doczekać tego dwumeczu, mówię w imieniu całej drużyny. To będą świetne spotkania przeciwko dobremu przeciwnikowi. Będzie to dla nas również coś innego - zmierzymy się z inną drużyną niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni - mówi przed meczem z Legią piłkarz Brøndby IF, Daniel Wass.









- Miejmy nadzieję, że stadion Brøndby będzie nam pomagał. Myślę, że fani nie mogą się doczekać europejskiego wieczoru przeciwko Legii. Nadszedł czas, abyśmy pokazali, kim jest Brøndby IF w Europie. To mecz z przeciwnikiem, który w zeszłym sezonie również był w fazie grupowej. Musimy być gotowi i czuję, że jesteśmy.



- Zagramy jak zawsze z dużą ekspresją. Chcemy mieć piłkę i kontrolować grę na swój sposób. Jeśli nam się to uda, jestem pewien, że wyciśniemy z tego meczu to, co najlepsze. Jesteśmy w pełni skoncentrowani, aby uzyskać jak najlepszy punkt wyjścia do rewanżu w Polsce.