W meczu potencjalnych rywali Legii Warszawa w 4. rundzie eliminacyjnej FK Auda Kekava wygrała z Dritą Gnjilane 1-0. Jedyna bramka została zdobyta przez gospodarzy z Łotwy już przed przerwą. Rewanżowe spotkanie rozegrane zostanie 15 sierpnia o godz. 16 w Podujevie w Kosowie. Zwycięzca tego dwumeczu zmierzy się z wygranym z pary Legia - Brøndby IF.

