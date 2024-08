Utrudnienia drogowe przed meczem z Brøndby

Poniedziałek, 12 sierpnia 2024 r. 15:18 Fumen, źródło: um.warszawa.pl

Już w czwartek Legia Warszawa podejmie u siebie Brøndby IF w ramach eliminacji Ligi Konferencji. Spotkanie rozpocznie się o godz. 18:00. Na trybunach spodziewany jest komplet widzów. W związku z organizacją obchodów święta Wojska Polskiego osoby wybierające się na to spotkanie muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami na ulicach Warszawy.









Parada z okazji święta będą wymagały zamknięcia Wisłostrady – od mostu Skłodowskiej-Curie do ulicy Gagarina. Połączenia z Wisłostradą nie będą miały: Trasa AK i most Grota-Roweckiego, aleja „Solidarności” i most Śląsko-Dąbrowski, a także most Poniatowskiego. Z ulicy Czerniakowskiej kierowcy pojadą tylko na Trasę Łazienkowską w stronę centrum lub na most Łazienkowski. Zamknięte zostaną także dwie przeprawy przez Wisłę. Na wielu skrzyżowaniach ruchem będą kierowali policjanci, a na okolicznych ulicach staną znaki zakazu zatrzymywania się z tabliczką informującą o możliwości odholowania pojazdu na koszt właściciela. Utrudnienia będą dotyczyły także pieszych i rowerzystów. Niewykluczone, że w trakcie uroczystości, policja i służby państwowe mogą zamknąć również inne ulice.



Utrudnienia potrwają o środy od godz. 18:00 do czwartku do godz. 18:00.

W tym czasie będą zamknięte ulice m.in.: Wisłostrada (obie jezdnie) od mostu Skłodowskiej-Curie do mostu Łazienkowskiego, jezdnia Wisłostrady w kierunku Wilanowa od mostu Łazienkowskiego do ulicy Gagarina, Ludna od ulicy Solec do Wisłostrady, Wilanowska od ulicy Czerniakowskiej do Wisłostrady, Górnośląska od ulicy Czerniakowskiej do Wisłostrady, Łazienkowska, Szwoleżerów, 29 Listopada, Suligowskiego, Nowosielecka i Hołówki przed Wisłostradą. W wielu miejscach przylegających do zamkniętych ulic będzie stosowany zakaz zatrzymywania.



Objazdy poprowadzą ulicami Modlińską i Jagiellońską, a dalej Wybrzeżem Helskim, Wybrzeżem Szczecińskim i Wałem Miedzeszyńskim. Na lewym brzegu Wisły kierowcy jadący od strony Łomianek będą kierowani do ulicy Marymonckiej. Dalej pojadą ulicami: Słowackiego, Mickiewicza, Andersa i Marszałkowską.



Utrudnienia dla pieszych i rowerzystów

Utrudnienia czekają także pieszych i cyklistów. W czasie defilady ci ostatni nie będą mogli korzystać z dróg rowerowych wzdłuż Wisłostrady – na odcinku od ulicy Krasińskiego do mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Zamknięte będą również przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe na węźle ulicy Krasińskiego z Wisłostradą. Przejechać rowerem przez Wisłostradę nie będzie można też na wysokości ulic Wenedów, Ludnej i Łazienkowskiej.



Dodatkowo 15 sierpnia w godzinach 13:00-16:00 zostanie zamknięty most pieszo-rowerowy oraz most Śląsko-Dąbrowski. Natomiast dolny poziom mostu Gdańskiego będzie wyłączony z użytku w czwartek od 8:00 do 15:00.



Zmiany w kursowaniu komunikacji

Wyłączenia ulic z ruchu spowodują zmiany w kursowaniu autobusów i tramwajów Warszawskiego Transportu Publicznego. Miasto zachęca do korzystania z metra oraz pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich. W czasie zamknięcia ruchu na Wisłostradzie i pobliskich ulicach trasami objazdowymi będą kursowały autobusy linii: 100, 106, 107, 108, 114, 118, 127, 159, 162, 166, 167, 171, 172, 185, 187, 517, N16, N33, N83.



Pełny komunikat nt. utrudnień znajdziesz na stronie Urzędu m.st. Warszawy. Zachęcamy do zapoznania się.