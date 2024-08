Uraz Jurgena Celhaki

Celhaka trafił do Legii przed sezonem 2021/22 z KF Tirany. Do dziś wystąpił w stołecznej drużynie 60-krotnie, zdobywając jedną asystę.

W 16. minucie wyjazdowego spotkania z Brøndby IF w ramach III rundy kwalifikacji do Ligi Konferencji boisko z powodu urazu opuścić musiał Jurgen Celhaka . Kontuzja spowodowana została prawdopodobnie przez jeden ze wślizgów rywali i na razie nie wiadomo, jak bardzo jest poważna. Albańczyka na boisku zamienił Claude Goncalves.

Darek - 5 minut temu, *.tpnet.pl Będzie miał więcej czasu na zwiedzanie Warszawy nocą. odpowiedz

Kris - 41 minut temu, *.chello.pl Kto wpuszcza Tobiarza. Każdy strzał na bramkę to gol.Czy Legia nie ma lepszego bramkarza?. odpowiedz

ja - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl I znowu będzie można posiedzieć w knajpach odpowiedz

