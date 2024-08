Pierwszy gol Morishity w Legii

Morishita jest wypożyczony do Legii z Japońskiej Nagoyii Grampus do końca obecnego roku. Przed spotkaniem z Brøndby, Japończyk w barwach "Wojskowych" rozegrał 19 spotkań, w których zaliczył 4 asysty. Blisko zdobycia swojego premierowego trafienia był w pierwszym spotkaniu z Caernarfon Town FC, ale wtedy jego centro-strzał zakończony golem został ostatecznie zakwalifikowany jako samobój.

W 87. minucie pierwszego spotkania III rundy eliminacji Ligi Konferencji przeciwko Brøndby IF bramkę na wagę zwycięstwa zdobył Ryoya Morishita . Wchodząc z ławki na boisko w roli pomocnika, wykończył świetną drużynową akcję i dogranie Blaza Kramera na pustą bramkę. Tym samy, było to pierwsze trafienie Japończyka w stołecznej drużynie.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.