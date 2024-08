Z obozu rywala

Puszcza przed meczem z Legią. Chcą powtórzyć historyczny wynik

Sobota, 10 sierpnia 2024 r. 12:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W niedzielę Legia Warszawa pojedzie do Krakowa, by o godzinie 17:30 zmierzyć się z Puszczą Niepołomice. Zobaczmy, jak wyglądają nastroje w ekipie najbliższego rywala "Wojskowych".