Igrzyska Olimpijskie

Gutkowski w finale pięcioboju na IO w Paryżu!

Piątek, 9 sierpnia 2024 r. 18:53 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Pięcioboista Legii Warszawa, Łukasz Gutkowski awansował do sobotniego finału Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. W półfinałach legionista uzyskał czwarty wynik. Finały rozpoczną się w sobotę o godzinie 17:30.



Rywalizację na IO Gutkowski rozpoczął wczoraj od rywalizacji w szermierce, w której z bilansem 20-15 zajmował ósme miejsce. Dzisiaj zaś przystąpił do półfinałowej rywalizacji w grupie B. Po dodatkowej rundzie szermierczej i jeździe konnej (czysty przejazd, 300 pkt.) nasz zawodnik plasował się na drugim miejscu. Po pływaniu spadł na czwartą lokatę i na tym miejscu finiszował w laser run, uzyskując 1505 punktów. Awans do finałowej 18-tki, wywalczyło 9 zawodników grupy B.