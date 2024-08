Zapowiedź meczu

Po pierwsze ligowe zwycięstwo nad Puszczą

Sobota, 10 sierpnia 2024 r. 21:35 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu 4. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa zmierzy się na wyjeździe z Puszczą Niepołomice. Po ubiegłotygodniowej wpadce z Piastem Gliwice liczymy na pewne trzy punkty, choć do tej pory Legii nie udało się pokonać w lidze drużyny z Niepołomic.









Najbliższy rywal legionistów zajmuje niskie, 15. miejsce w ligowej tabeli z dorobkiem tylko jednego punktu. Zawodnicy Puszczy w 1. kolejce przegrali z Jagiellonią Białystok (0-2), a następnie zremisowali 2-2 z Górnikiem Zabrze i przegrali 0-1 z Zagłębiem Lubin. Nie ma wątpliwości, że podobnie jak przed rokiem, tak i teraz głównym celem drużyny jest zapewnienie sobie utrzymania w najwyższej klasie rozgrywkowej. Nie oznacza to jednak, że Puszcza jest w spotkaniu z Legią skazana na porażkę. W poprzednim sezonie potrafiła bowiem postawić się teoretycznie znacznie silniejszym zespołom, jak Lech, Raków czy Jagiellonia. Także w meczach z Legią dwukrotnie padł remis 1-1.



- Wiemy, że będzie trudno. W piłce jednak wszystko jest możliwe. Najważniejsze będzie to, by wejść na poziom naszych zasad i charakterystycznych cech, by móc walczyć z drużynami tego typu. Warszawska drużyna jest markowym zespołem. Posiada zawodników o jakości i charakterystyce takiej, która buduje trudny zespół do pokonania. Ale nie ma rzeczy niemożliwych. Legia Legią, ona zawsze będzie mocnym zespołem. Najważniejsze jest to, jak my zagramy i co zaprezentujemy na boisku. Jeśli będziemy funkcjonować na takim poziomie, jaki nas zadowala, to możemy stawić czoła, natomiast jeśli nie, to postawimy się w trudnej sytuacji. Zakładam scenariusz pozytywny - mówi przed spotkaniem trener Puszczy Niepołomice, Tomasz Tułacz.



W zespole Legii z całą pewnością nastąpią rotacje. W miniony czwartek bowiem stołeczna drużyna rozegrała spotkanie 3. rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji z Brøndby IF, co kosztowało ją sporo sił. Można więc oczekiwać zmian kadrowych na kilku pozycjach. - Myślę, że pucharowy mecz w tygodniu nie będzie mieć wpływu na Legię. Warszawska drużyna ma bardzo szeroką kadrę, jej trener ma wiele możliwości. Kompletnie nie podchodzimy do tego w taki sposób, że rywal może będzie zmęczony. Legia pokazała już, że jej szerokość składu jest na tyle mocna, że przy zmianach jej styl gry się nie zmienia. Nieważne, czy na ten mecz "Wojskowi" wyjdą pierwszym, czy drugim garniturem, to i tak będzie bardzo mocny zespół - twierdzi Tułacz.



W poprzednim sezonie do Puszczy wypożyczony był Jordan Majchrzak. W niedzielę nie zobaczymy go jednak na boisku, ponieważ w sobotę rozegrał pełne spotkanie w zespole rezerw z Bronią Radom, w którym zdobył bramkę.



Co ciekawe, Legii nie gra się zbyt dobrze na stadionie Cracovii, na którym odbędzie się mecz. Po raz ostatni legioniści wygrali tam w listopadzie 2020 roku, kiedy to pokonali Cracovię 1-0. Potem jednak trzykrotnie ulegli temu zespołowi na wyjeździe, a z Puszczą zanotowali tylko remis. Z klubem z Niepołomic "Wojskowi" jeszcze nigdy nie wygrali w lidze. Ta sztuka udała się jedynie w spotkaniu w ramach rozgrywek o Puchar Polski.



Gdzie obejrzeć?



Spotkanie Legii z Puszczą Niepołomice rozegrane zostanie w niedzielę o godzinie 17:30. Transmisję będzie można zobaczyć na antenie C+ Sport 3 i TVP Sport. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE!, a także do czytania wszystkich materiałów pomeczowych.



Przewidywany skład



Zapraszamy do korzystania z aplikacji 11.legionisci.com, w której możecie ustawić własną jedenastkę Legii i podzielić się nią ze znajomymi w social mediach oraz w komentarzach pod artykułami. Wystarczy wkleić wygenerowany nad przyciskiem "zapisz" link z zielonej ramki. Zapraszamy do wspólnej zabawy.