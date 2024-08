Igrzyska Olimpijskie

Łukasz Gutkowski 15. na IO w Paryżu

Sobota, 10 sierpnia 2024 r. 19:25 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Pięcioboista Legii Warszawa, Łukasz Gutkowski zajął 15. miejsce na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Legionista wczoraj w bardzo dobrym stylu zapewnił sobie awans do 18-osobowego finału, w którym ostatecznie uplasował się na miejscu 15. Legionista do ostatniej konkurencji miał szanse na strefę medalową, ale niestety słaba skuteczność strzelaniu sprawiła, że stracił do zwycięzcy 1:02 min.







Legionista uzyskał 1492 punkty. Po szermierce i jeździe konnej zajmował miejsce 11. Po pływaniu spadł na 13. lokatę i do laser run przystąpił z 30 sekundową stratą do miejsca na podium.



Był to drugi start pięcioboisty Legii na Igrzyskach Olimpijskich. Przed trzema laty w Tokio zajął miejsce 12.