Gdzie obejrzeć mecz Puszcza Niepołomice - Legia Warszawa?

Sobota, 10 sierpnia 2024 r. 21:28 Redakcja

Kibice Legii nie będą mogli pojechać w niedzielę do Krakowa, by na żywo wspierać swój zespół w meczu z Puszczą. Spotkanie Puszcza Niepołomice - Legia Warszawa będzie można obejrzeć na antenie TVP Sport oraz Canal+ Sport 3.



Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE!, a także na wszystkie materiały pomeczowe.



KURSY NA PUSZCZA - LEGIA

FORTUNA: 1 4.7 X 3.85 2 1.76