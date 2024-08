Meczu w Krakowie na żywo nie obejrzą kibice Legii, bowiem gospodarze obiektu zamknęli sektor gości. Bezpośrednią transmisję z meczu Puszcza Niepołomice - Legia Warszawa przeprowadzi stacja TVP Sport i Canal+ Sport 3. Początek spotkania o godz. 17:30. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu. KURSY NA PUSZCZA - LEGIA FORTUNA:

13 - 1 godzinę temu, *.129.82 Ale z jakiej to niby przyczyny? Alkamar, Aston Villa, połowa zespołów z eklapy... Wszyscy mają powód by Naszych nie wpuszczać... A my o taaaak, proszę... Weź k bo juz nie moge tego g dluzej jeść. odpowiedz

MonsteR (L) - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl ...................... Kobylak .........................

Barcia ........ Ziółkowski ...... Kapuadi

.................. Augustyniak .....................

Chodyna ......................... Morishita

................ Gual ..... Luquinhas

............. Nsame ... Alfarela................

LEGIA Mistrz !

0:2 odpowiedz

Trampek - 1 godzinę temu, *.125.113 Uważam, że działacze LEGII wzorując się na innych klubach e-klapy , powinni stosować zasadę wzajemności , zamykając sektor gości pod byle jakim pretekstem np. ... "odkażania ". odpowiedz

Szpic - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Trampek: Całkowita zgoda. Musi być stosowana zasada symetrii. Z całą pewnością resztę trybun (sektor dla przyjezdnych i bufor) z całą pewnością wypełnią kibice, którzy chętnie z tych miejsc skorzystają. odpowiedz

robochłop - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Szpic : czyli zamykamy sektor gości pod fałszywym pretekstem np.remontu-i wpuszczamy tam jednocześnie naszych kibiców??? Nie naśladujmy innych buraków...bądzmy jak Broendby... odpowiedz

