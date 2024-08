Komentarze (74)

+ dodaj komentarz

dodaj

Pewniak - 1 godzinę temu, *.centertel.pl 1,2,3 miejsce na koniec sezonu jest już opłacone puchar pewnie też teraz trzeba zarabiać u buka kasa w kasie ma się zgadzać odpowiedz

Łukasz - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Rudy obstawiles X???? odpowiedz

Pawel - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Tylko Tobiasz zasłużył na brawa - reszta tragedia odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Pawel :



Za fatalne ustawienie i wpuszczenie znowu szczura z dystansu? odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.net.ae @Mateusz z Gór: Dokładnie. Karne umie złapać ale gol na 2:2 straszny błąd Tobiasza fatalny. odpowiedz

Łukasz - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Z czego ten rudy obronca po końcowym gwizdku się ciesz? odpowiedz

Zielu - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Do słoja napchali ogórów i co 3 dni zaglądają pod przykrywkę, i zdziwieni są że zamiast kawioru dalej siedzą tam ogóry odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.chello.pl Kaleczenie tego fajnego sportu trwa w najlepsze....

Nawet komentować się już nie chce. odpowiedz

księciunio - 1 godzinę temu, *.chello.pl DLACZEGO DAJECIE TRANSMISJĘ TYCH NIEUDACZNIKÓW I LESERÓW A NIE MA TRANSMISJI MECZÓW DZIEWCZYN, JA KOCHAM JAK LEGIA WYGRYWA A DZIEWCZYNY DZIŚ WYGRAŁY 14-0, DLACZEGO TEGO NIE MOGŁEM ZOBACZYĆ !!!!!!!!!!!!!!!!! odpowiedz

R - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Znowu to samo . W pucharach jaki tako w lidze padaka z każdym... Masakra. Jaga wygra zaległy mecz i na starcie sezonu już 5 pkt do odrobienia odpowiedz

Kordek - 1 godzinę temu, *.. To co się dzieje w tym meczu z zaangażowaniem i koncentracją, to dno z A klasy.

A nawet w A klasie większe zaangażowanie jest wśród ludzi. odpowiedz

Simon - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Zaczyna się ledwo wygrane dwa pierwsze mecze z byle przeciwnikami , ciekawe jak będą się tłumaczyć tym razem, tobiasz to porażka totalna ,pewnie znowu będą go tłumaczyć że młody i wahania formy odpowiedz

Czarny76 - 1 godzinę temu, *.. Zieliński miej jaja i odejdz odpowiedz

Obcy - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Wstyd. odpowiedz

ja - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Legia gonzalo faji coś pięknego dla "oka" odpowiedz

Ziomek - 1 godzinę temu, *.oxynet.pl Augustyniak!!!! Coo??? Wypie...laj do rezerw wolny dziadu!!! odpowiedz

WdW - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl ale bieda,każdy kto przyszedł na ten mecz powinien dostać hajs ,bo cos takiego nikt za darmo nie powinien oglądać odpowiedz

Kraków nh - 1 godzinę temu, *.99.99 Idą na kolejny remis tragedia. odpowiedz

Martinez76 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Co tu się dzieje? Co to a zmiany są?

Za Ziółkowskiego Barcaia? Za Jędzę Pankov? Co to ma dać drużynie?

Potrzebujemy gola, a mieszamy w defensywie. Nic z tego nie rozumiem.

odpowiedz

Dickson Chotowski - 2 godziny temu, *.btcentralplus.com Chodyna, jeszcze teczowe buty ubierz nieudaczniku !!! odpowiedz

Dr Nomba - 2 godziny temu, *.akamaitechnologies.com Rozpaczliwa obrona przed puszczą niepołomice. Koniec świata… odpowiedz

Syn trenera - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Co te Barany robią...... Dramat....Widać po prostu Broendby słabsze od nas bo dziś u siebie z AGH Aarchaus przegrali .. odpowiedz

Jery1916 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl ziomek,Hiszpan, przeproście Kacperka odpowiedz

Pajace - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Wstyd z takim nikim, zbieranina antytallentow odpowiedz

Korda - 2 godziny temu, *.centertel.pl Poziom wyprowadzania piłki , podania ,dryblingi leżą . Totalny chaos , masa błędów ,strat . Zero ładu zero składu . Puszcza o wiele lepiej operuje piłką odpowiedz

WdW - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl kto daje ile meczy że jeszcze Tobiasz pogra ja daję góra 2 i znowu trzeba będzie zmiennika szukać,nic do chłopaka nie mam bo to sympatyczny dzieciak ale bramkarz z niego na pierwszą ligę jak nie na 2 ps a tak w ogóle promowanie słabych grajków na siłe nigdy nie przynosi sukcesów ,ku...a zarządzanie klubem to nie jest piaskownica tak jak tobie sie loczku wydaje,tragedia ps1 ale spoko i tak ten mecz wygramy no chyba że Tobi będzie wszystko wpuszczał jak do tej pory odpowiedz

Badylu - 2 godziny temu, *.centertel.pl Taki klub jak Legia mieć bramkarza ,który zrobi różnicę i od czasu do czasu wybroni wynik. Ja rozumiem ,że są układy i układziki ale boje się ,że Legia sportowo tego nie przeżyje. odpowiedz

Wwa - 2 godziny temu, *.orange.pl Augustyniak od kilku miesiecy straszny zjazd juniorskie bledy . odpowiedz

Paweł - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Bez kitu Puszcza z Nami jedzie...smutne to odpowiedz

Paweł - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Chodyna piękna asysta.... co za paralityk....Augustyniak świetny przegląd pila i fajny faul w polu karnym. Piłkarskie debile... odpowiedz

Zły - 2 godziny temu, *.chello.pl Kabaret

odpowiedz

Krzeszczu - 2 godziny temu, *.bredband2.com Co do starego dziada kaleki pomylilem sie tylko o 10 minut. Jeszcze 2-3 mecze i wypadnie do gabinetu fyzjo, bedzie sie "leczyl" do konca rundy. odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Krzeszczu: Kogo masz na myśli? Mam kandydata ale chce się upewnić :) odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com @Wolfik: Oczywiscie Kunta Kinte :-) odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Krzeszczu: Aaa, ten. Mnie wnerwił jeszcze na sam koniec następny bezmózg sprowadzony do Warszawy - Vinagre. odpowiedz

13 - 2 godziny temu, *.129.82 To jest żart! Sklad za ponad 10 krotnosc wartosci calej Puszczy. Klub ze Stolicy kraju o 100 letniej tradycji... 200 mln budzetu rocznie. Aspiracje, ambicje, zaplecze, akademia... I nie potrafimy pojechac z 12 zespolem ostatniego sezonu? i jeszcze rozumiem zeby to byla wpadka... Ale w Legii wpadka zaczyna byc zwycięstwo. odpowiedz

Hehehe - 1 godzinę temu, *.tedata.net @13 : Legia z czasów LM z Radovicem pojechałaby dzisiejsza Legie 3-0 do przerwy.....od tamtej pory wyniki lepsze od gry i furmanki szczęścia. W tamtych czasach legia parła do przodu mimo słabszej obrony .... potrafiła 3 strzelić Realowi i 4 Borussii.....gdzie teraz do tamtych czasów odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Szkoda, że bramkarz nic nie broni. odpowiedz

the_iker - 2 godziny temu, *.orange.pl To jest niepojęte! Fajnie że chemy promować młodych bramkarzy ale od dwóch sezonów go nie mamy!Choć za dwie dzisiejsze bramki trudno go winić, Kacper jest po prostu przeciętny! A można było wziąć choćby Gikiewicza. . Gonclaves to porażka! Ten facet boi się mieć piłkę przy nodze. Za Nsame mogę wejść ja i efekt będzie podobny...Chodynie poki co jeszcze odpuszczę ale szału nie ma! Jeśli nie sprowadzimy nikogo do środka to "leżymy"! Szkoda Elitma oj szkoda!! odpowiedz

PaweL - 2 godziny temu, *.215.58 Tobiasz to jest dno 2 celne strzaly i dwa gole. Nic gosciu nie broni. Masakra odpowiedz

Trener Bramkarzy - 2 godziny temu, *.netfala.pl Goncalves jest przetragiczny. W każdym meczu zawala bramkę. a taki mial byc extra

Chodyna nie istnieje.......

Tobiasz przyspawany do linii... Słaby bramkarz. wszystko co leci w sieci... odpowiedz

Ziomek - 2 godziny temu, *.oxynet.pl Tobiasz!!! Cooo??? Wypie...laj!!!!!! odpowiedz

Szpic - 2 godziny temu, *.chello.pl Gra w obronie, jak ostatnio po prostu kryminał . O stałych fragmentach Puszczy wiedzą wszyscy nawet w przedszkolu, a ci nieudacznicy nie wyciągają żadnych wniosków. Tobiasz nie wybronił niczego co nie obroniła by moja babcia, Jeśli to Astiz odpowiada za grę formacji obronnej, to powinien zostawać za karę z nimi jeszcze godzinę po zajęciach i ćwiczyć do bólu. Z taką obroną w czwartek będzie bardzo ciężko. odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Szpic :



Jak gra Real Madryt też każdy wie, ale nikt nie potrafi powstrzymać. odpowiedz

Www - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Czemu nawet na ławce nie ma żadnego z mitycznych kotów z akademii? Ps. Tobiasz to jest katastrofa. Ile jeszcze będziemy grać bez bramkarza?!? odpowiedz

Htr - 1 godzinę temu, *.tedata.net @Www: koty nawet w dwójce nie mogą zrobić różnicy......tam powinnii się pokazywać.....i nie wiem czy problem tkwi w kotach. Nie można wyszkolić rocznika bez dwóch trzech kotów. Się nie da. odpowiedz

Zoo - 2 godziny temu, *.100.52 Kto wreszcie zabroni tobiaszowi stać w bramce, czy Wy jastescie ślepi że to patałach odpowiedz

Pusia - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Dawać Kobylaka i to już! Ręcznik do klubu kokosa albo woooon z Legii!!! odpowiedz

Guny - 2 godziny temu, *.229.8 Swoją drogą ktoś prowadzi statystyki skuteczności interwencji bramkarskich? Bo chyba byśmy byli w ogonie takiej tabeli... odpowiedz

Guny - 2 godziny temu, *.229.8 Ta obrona z bramkarzem na czele to jakis dramat:/ kto by tam nie grał, to efekt jest taki że na 2 celne strzaly padają 2 gole. Trzeba liczyc na podobna skuteczność napastników jak w zeszlym sezonie. odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.net.ae Kacperek ręcznik co leci to w sieci. odpowiedz

Dickson Chotowski - 2 godziny temu, *.btcentralplus.com Recznik jak zwykle nic nie broni. Postawcie tam worek ziemniakow na jego miejsce to mniej wpuscimy. odpowiedz

Paweł - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Znowu 2 strzały celne i 2 w sieci. Typ wchodzi środkiem do strzału a ten przy swoim lewym słupku stanął. Ile jeszcze ... odpowiedz

robochłop - 2 godziny temu, *.orange.pl Bramkarza...królestwo za bramkarza... odpowiedz

Szary - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Tobiasz nic ten chłopak nie broni. Wszystko to co leci w bramkę to doleci. Nie na tym polega fach bramkarski odpowiedz

Jurek - 2 godziny temu, *.net.pl Ten Nsame jest gorszy niż Rosołek. Masakra. odpowiedz

Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl @Jurek:



Akurat dobrze gra. Nie dostaje piłek w polu karnym, ale poza tym nie traci piłek w rozegraniu, wywalcza rożne i jest pierwszym obrońcą przy stałych fragmentach, gdzie skutecznie piłki wybija. Akurat przy pierwszej bramce gospodarzy na pierwszej linii zamiast niego stał Kramer i minął się z piłką, a zaskoczony Ziółkowski nie wyprzedził rywala. odpowiedz

t - 2 godziny temu, *.centertel.pl ręcznik jak zwykle wpuszcza wszystko.... odpowiedz

R - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Ja nie wiem jakie talenty mają najpierw rosołek z kunem i Tobiaszem że są jednak beznadziejni i grają w Legii.. tzn już został tylko kun i fantastyczny Tobiasz który co strzał to bramka prawie odpowiedz

Tot - 2 godziny temu, *.centertel.pl Tobiasz idz ty juz w pi.. z tego klubu odpowiedz

artic - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl ..ui z tego będzie jak ten Tobiasz dalej będzie nr1 przecie ta druga bramka była do wybronienia odpowiedz

KowaL - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Ścierka na bramce, wpuszcza wszystko co leci w światło bramki… odpowiedz

Paweł - 2 godziny temu, *.vectranet.pl K...a mać czy ten Tobiasz jest w stanie obronić jakikolwiek strzał...

pomijając oczywiście paralityzm Goncalvesa odpowiedz

Out - 2 godziny temu, *.com.pl Tobiasz idź do Rosołka odpowiedz

Olomanolo - 3 godziny temu, *.com.pl Pytanie ile lat tak naprawdę ma ten Sane bo wygląda na 35+ odpowiedz

Kibic L - 3 godziny temu, *.39.99 Chodyna tragedia... odpowiedz

Paweł - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Kibic L: To prawda. Kompletnie nic nie daje. Najprostsze podania niecelne. A w wywiadzie pier...li że się rozkręcił w trakcie meczu. nic nie mają w zobie samokrytycyzmu. Przecież on nie miał ani jednego normalnego podania. odpowiedz

Krzeszczu - 3 godziny temu, *.bredband2.com No to zobaczymy jak kaleka dziad sie zaprezentuje dzisiaj. Czy wytrzyma cale 90 minut? Watpie. 45 bedzie sukcesem. odpowiedz

13 - 4 godziny temu, *.129.82 Ale z jakiej to niby przyczyny? Alkamar, Aston Villa, połowa zespołów z eklapy... Wszyscy mają powód by Naszych nie wpuszczać... A my o taaaak, proszę... Weź k bo juz nie moge tego g dluzej jeść. odpowiedz

MonsteR (L) - 4 godziny temu, *.tpnet.pl ...................... Kobylak .........................

Barcia ........ Ziółkowski ...... Kapuadi

.................. Augustyniak .....................

Chodyna ......................... Morishita

................ Gual ..... Luquinhas

............. Nsame ... Alfarela................

LEGIA Mistrz !

0:2 odpowiedz

Trampek - 5 godzin temu, *.125.113 Uważam, że działacze LEGII wzorując się na innych klubach e-klapy , powinni stosować zasadę wzajemności , zamykając sektor gości pod byle jakim pretekstem np. ... "odkażania ". odpowiedz

Szpic - 5 godzin temu, *.play-internet.pl @Trampek: Całkowita zgoda. Musi być stosowana zasada symetrii. Z całą pewnością resztę trybun (sektor dla przyjezdnych i bufor) z całą pewnością wypełnią kibice, którzy chętnie z tych miejsc skorzystają. odpowiedz

robochłop - 4 godziny temu, *.orange.pl @Szpic : czyli zamykamy sektor gości pod fałszywym pretekstem np.remontu-i wpuszczamy tam jednocześnie naszych kibiców??? Nie naśladujmy innych buraków...bądzmy jak Broendby... odpowiedz

Szpic - 2 godziny temu, *.chello.pl @robochłop: Jasne udawaj że deszcz pada jak plują ci prosto w twarz. odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.