Feio: Non stop szukacie krwi i winnych

- Z czego wynikała słaba druga połowa? Wynikała z tego, że nie było gry w drugiej połowie. Nie da się rozpędzić jak rzeczywisty czas gry jest jaki jest. W drugiej połowie nie było meczu. W pierwszej też było mało... - Musimy być lepsi, musimy się poprawić, wykorzystywać przestrzenie między liniami, ciężko mi jest coś więcej powiedzieć, bo meczu nie było. Jest mi tylko przykro, że ludzie muszą to oglądać i ja też. - Kto jest winny rozczarowania? Ja jestem winny! Wy i te wasze szukanie winnych. Ludzie, to jest kolejny powód, przez który nigdy nie będzie lepiej. W naszym klubie jest kultura szukania winnych, a to nie prowadzi do niczego. To jest drużyna - jak przegramy, jesteśmy najgorsi, jak wygramy, to najlepsi. A tak nie jest. Wszyscy by chcieli, byśmy wygrywali 5-0, ale przeciwnik też pracuje, ma swój plan, styl. Puszczy jest jaki jest, ale ma prawo tak grać. Wiecie, kiedy ostatni raz tu ktoś wygrał? W tym roku nikt - było to bodajże w listopadzie albo w październiku. To nie jest przypadek. Nie szukajmy winnych, to prowadzi do niczego. Chcecie mieć dobrą piłkę? Kochajcie piłkarzy. Wiecie, jaka była reakcja w Danii dla tego zawodnika Brondby, który stracił piłkę przy bramce na 2-2? Kibice i dziennikarze go wspierali, pisali ile dobrego zrobił. W Polsce jest to nie do pomyślenia. Wy non stop szukacie krwi. Potem chcecie pięknej gry, młodych na boisku. Jak!? U nas kultura jest taka, ze sami zabijamy zawodników. Po wygranej z Brondby nie byliśmy najlepsi na świecie i tak samo dziś nie jesteśmy najgorsi. Przyczyn porażki jest wiele, nie będziemy szukać winnych. Jeśli jednak chcecie winnego - ja nim jestem - nie ma problemu. Mam szerokie barki, poradzę sobie z tym. - Jurgen Celhaka ma naderwany przywodziciel, minimum trzy tygodnie przerwy.

Goncalo Feio (trener Legii): Problem w Polsce jest taki, że nie wiadomo, czego ludzie chcą. Jeżeli chcecie dobrą piłkę, a gramy na boisku, które dziś było dwa razy dłuższe niż powinno i nie jest podlane, mimo że jest 30 stopni, to nie będzie dobrej piłki. Na takich boiskach nie da się grać szybko, z pierwszej piłki i efektownie. Muszą być jakieś wymogi, przynajmniej latem. Zgadzam się w stu procentach, że powinniśmy wziąć piłkę i dominować przez jakość, ale to jest futbol, a dziś to nie wyglądało jak futbol.

Alex - 24 minuty temu, *.orange.pl Ps. Jedno proszę zrozumieć i przekazać nowym zawodnikom.

Wszyscy z Legią będa grali, jak o życie. Gracze Niecieczy są obecnie na "SOR".

Tak było, jest i będzie. Żeby zdobyć M.P. trzeba to zrozumieć i cały sezon grać na wysokim poziomie.

Czego życzę i trzymam kciuki. odpowiedz

Darek - 25 minut temu, *.tpnet.pl Powiedział co wiedział amator. Murawa była winna.Grał inny skład niż w czwartek a nie było walki i wybieganych kilometrów. odpowiedz

Bogdan - 26 minut temu, *.tpnet.pl Chaos żadnej myśli przewodniej to co niektórzy z nowych grają to nic innego niż cyrk dlaczego trafili do Legii to zagadka-na 7 transferów tylko Brazylijczyk nie zawodzi odpowiedz

Alex - 28 minut temu, *.orange.pl Panie Trenerze. Zgoda - było gorąco, a boisko tragiczne. Nikt na tymterenienie wygrał od dawna.

Chodzi o coś innego (może to kwestia czasu) - część piłkarzy przeszła jakby obok meczu.

Ale ok, tylko spokój może nas uratować.

Do końca roku poczekajmy na kompleksową ocenę.

odpowiedz

L - 29 minut temu, *.chello.pl Wszystko zgoda, że sie nie da z nimi grac, że murawa niepodlana, itp. Tylko my w tym meczu fajnie wyszlismy na prowadzenie, strzelilismy 2 gola. A jak je stracilismy? Po frajerskich stratach? Trzeba bylo nie dawac rywalom goli, wygralibysmy 2-1 po przydkim meczu i nikt by przeciez nie narzekal bo kazdy wie jak gra Puszcza. Problem w tym, ze my im sami oddajemy cos co sobie wypracowalismy. Poza tym nasza sila mialo byc przygotowanie fizyczne, intensywnosc, a my w 2 polowie znowu gramy coraz gorzej, a to Puszcza powinna slabnąć, a nie my. odpowiedz

M@riusz - 29 minut temu, *.chello.pl lipa odpowiedz

Hiszpan - 30 minut temu, *.net.ae Po Radomiaku Jay-Z zbierze oklep. Faja nie wytrzyma po kolejnej porażce w lidze. odpowiedz

Szpic - 31 minut temu, *.chello.pl Sądząc po wypowiedzi treneiro, to zaczynają puszczać narwy. Czego się spodziewał przychodząc do takiego klubu jak Legia? Tu presja jest największa w Polsce, a i tak jak dotąd to dopiero delikatny wstęp. Tak jak już wcześniej pisałem, przy takich rezultatach i nędznej grze już niebawem poczuje prawdziwą presję. odpowiedz

Zol - 31 minut temu, *.centertel.pl O cho zaczęło się.

Jakbym słyszał Runjaicia odpowiedz

Pablo - 32 minuty temu, *.chello.pl Chyba ktoś tu jest oderwany od rzeczywistości! Z Zagłębiem udało się z koroną fart baty z Piastem z puszczą blisko porażki . Kto odpowiada za te transfery ?! odpowiedz

(L)ipa - 16 minut temu, *.vectranet.pl @Pablo : pełna zgoda, tu nie ma niczego i nikogo odpowiedz

lucho_83 - 32 minuty temu, *.chello.pl Złej baletnicy rąbek od spódnicy.... odpowiedz

Phoenix(L)k - 36 minut temu, *.centertel.pl Dwa razy dłuższe boisko niż powinno to około 220 metrów długości - dobrze mówię? odpowiedz

Egon - 37 minut temu, *.waw.pl Sezon się dopiero rozpoczął, a już zaczyna się robić nerwówka.

Oby tacki nie poszły w ruch szybciej, niż można byłoby sie tego spodziewać.







odpowiedz

Łukasz - 38 minut temu, *.inetia.pl Z czego rudy po końcowym gwizdku się cieszy? Proste pytanie. odpowiedz

DanieLo - 39 minut temu, *.myvzw.com No to dajemy czadu. W lato ciężko grać. A tamtym było jakoś łatwiej odpowiedz

grev - 39 minut temu, *.inetia.pl Czy on serio tą żenadę usprawiedliwia stanem boiska? Noż ku.wa!!! odpowiedz

Krzeszczu - 39 minut temu, *.bredband2.com Wiec zaczynaja wkradac sie nerwy, slodkie pierdu pierdu sie konczy i zaraz pewnie poleca kuwety i inne klasery. W przeciwienstwie do tego co est serwowane na boisku to tu bedzie sie dzialo i bedzie wesolo. oj bedzie wesolo. odpowiedz

hajdukL - 39 minut temu, *.orange.pl Zaczyna się.. Człowiek łudzi się, że kolejny trener będzie miał jaja i po tak beznadziejnym meczu wyjdzie na konferencję i oszczędzi nam kocopołòw. A tutaj mamy do czynienia z bezczelnymi wymówkami typu 'niepodlana murawa' i bełkotem 'kochajcie piłkarzy'.

Nie no, żygać się chce. odpowiedz

L - 25 minut temu, *.chello.pl @hajdukL: no a co ma konkretnie powiedziec? No slucham? Bo cokolwiek by powiedzial, to bedzie zle. Ma racje. Walimy w pilkarzy na kazdym kroku po jednym meczu a potem sie dziwimy, ze oni tak graja. Kazdy pilkarz mowi, ze u nas jest presja, z ktora nigdy sie nie widzieli. Sami sobie krzywde robimy. Nie zdziwilbym sie gdyby Tobiasz w innym klubie bronil znacznie lepiej. Tutaj boi sie do pilki wyjsc bo co nie zrobi to poleje sie hejt. Co nam to daje? Nic, tylko sobie na zlosc robimy. Jak ich bedziemy wszystkich wyzywac to cos to zmieni? Jak przegraja tytuł, to sie zwolni kogo trzeba i tyle, po co ich wyzywac? odpowiedz

Ju(L)ius - 16 minut temu, *.t-mobile.pl @hajdukL: A wam w to graj, co....?? Typowe polaczki...... odpowiedz

Trener Bramkarzy - 41 minut temu, *.play-internet.pl Jesteśmy beznadziejni okazuje się że Duńczycy jeszcze bardziej bo dziś dostali u siebie 0-1 i to nie od jakiegoś tuza ligowego . Fatalna gra bez znamion taktyki oparta na indywidualnych szarżach Japończyka i Łuckiego, na bramce ręcznik i obroniony karny tego nie zmienia ...Brak bramkarza j środkowego pomocnika, skrzydła nie funkcjonują , obrona też dramat ...A trenerowi boisko przeszkadza......Won Faja i bierzemy zamordyste w stylu Czerczrsowa, dosyć koledsiostwa... odpowiedz

Hiszpan - 41 minut temu, *.net.ae Wszyscy winni dookoła. Suche boisko 260 metrów długie , sędzia zagwizdał 5 sekund za wcześnie. Wszyscy rzucają kłody pod nogi naszego mistrza. odpowiedz

L - 24 minuty temu, *.chello.pl @Hiszpan: przeciez on tego nie powiedzial. Powiedzial, ze wszyscy przegrywaja i wszyscy wygrywaja. odpowiedz

Rytm - 43 minuty temu, *.centertel.pl Zarabiajcie tyle ile ci z Puszczy to wtedy możesz sobie gadać.

Z Piastem też murawa była zła?

Oj Feio szybko poszło. Won gamoniu. odpowiedz

Jano - 46 minut temu, *.orange.pl Bo drużyna pod twoim kierownictwem jest równie szmaciana jak w poprzednim sezonie!!! odpowiedz

wawiak - 47 minut temu, *.chello.pl To była żenada. Zastanawiam się co tu jest grane ? Druga połowa to sabotaż. Widziałem to co wszyscy. Nic nie naciągam. Przecież, bez urazy, to była tylko Puszcza a rolowali nas jak chcieli. Boisko było takie samo dla obu drużyn odpowiedz

KIBIC - 50 minut temu, *.. Faja nie kompromituj się od zeszłego sezonu po przegranym meczach gadasz, że jesteś winny to podaj się chłopie do dymisji w końcu i nie męcz nas swoją wizją gry bez taktyki. Ale jest mały progres bo dzisiaj zacząłeś gadać, że boisko było za długie, że nie podlane, że wymiar gry nie da ci sie rozpedzić. A ile byś chciał tego meczu 290 minut abyś się wreszcie rozpędził? a kibice są winni bo im sie nie podoba jak zawodnicy grają. Można bronić zawodników jak widać z boiska ze sie starają zostawiają serce i zdrowie na boisku to wtedy można. Ale jak grają tak jak nasze gwiazdy bez ambicji i walki to czego ty sie spodziewasz. To wszystko Twoja wina wiec odejdź wreszcie. odpowiedz

MAKEN - 51 minut temu, *.151.165 Wstawił 8 zmienników w meczu ludowym klubem sportowym. I się dziwi, że kibice są niezadowoleni. Człowieku, tu jest LEGIA. Głupoty to możesz robić w domowej kuchni. Inna sprawa to sędzia. Ale tu nie ma niespodzianki. Sędzia na poziomie V ligi. A trener LEGII na poziomie kiepskich rezerw. odpowiedz

Obcy - 51 minut temu, *.t-mobile.pl Jeszcze trochę i Faja będzie wymierzał liście tym którzy będą go krytykować. Trochę pokory człowieku. Od kibiców wara. odpowiedz

Farme(L) - 52 minuty temu, *.virginm.net Ojoj. Czwarta kolejka a Feio już ciśnienia nie trzyma. Tylko czekać, kiedy mikrofon poszybuje w kierunku któregoś z dziennikarzy. odpowiedz

KAMIL - 53 minuty temu, *.com.pl hahahaha a ten dalej pie...li swoje piękne frazesy szkoda że nijak ma się to do boiska odpowiedz

Stary kibic - 53 minuty temu, *.mgk.pl Panie trenerze z tego co pan mówi to winę za tak kiepska grę obarcza pan kibiców szuka pan dziury w kiepskim boisku,panie trenerze a gdzie u pana honor,widać że z tym u pana kiepsko .czy nie pora podziękować i powiedzieć że to za wysokie progi jak dla pana jeśli pan poczuje się obrażony to trudno. odpowiedz

Wdowa1985 - 57 minut temu, *.centertel.pl Ty Feio ty weź się lepiej do roboty co nas obchodzi że nikt tam od dawna nie wygrał że boisko dłuższe że 30 stopni jesteś ku... W Legii Warszawa i masz zapier.... gdzie byłeś jako trener żeby pogonić to towarzystwo do biegania wiedziałem że mecz z Broendby to przypadek i Puszcza was zweryfikuje gdyby nie Tobiasz byśmy dostali w dupe chociaż ten remis to jak porażka.

Puszcza 116km

Legia 110 km

Lenie nie chce im się biegać na stojaka graja po raz kolejny gdybyście mieli tyle woli walki charakteru co Puszcza byłoby 3-0 spokojnie.

Poza Luqim świetne transfery sam szrot odpowiedz

exsa - 59 minut temu, *.orange.pl Pierwsza polowa zamknela dobry mecz ! Szkoda !!! odpowiedz

hen ryk - 59 minut temu, *.net.pl Trenerze paru zawodników przeszło obok meczu Kapaudi, Chodyna , Nsame, w drugiej połowie doszli Augustyniak i Gual nic nie wnieśli a lewe wahadło też siadło. Nie zbieraliśmy 2 piłek. Nie jest przypadkiem że drużyny grają długą lagę na naszych obrońców bo brakuje im pewności to samo z wrzucaniem piłek z autu w pole karne . Obrona dziecinada. odpowiedz

ZenekL3 - 52 minuty temu, *.chello.pl @hen ryk: Gramy na lagę , bo nie mamy pół pomocnika, który potrafi piłkę rozegrać. odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl Każde stracone punkty to kolejne oznaki frustracji trenera. To jest wypowiedź godna wkurzonego kibica, nie człowieka, który prowadzi zespół. To jest oczywiste, że gospodarz przygotuje warunki meczowe w taki sposób, aby zwiększyć swoje szanse na zwycięstwo. To samo jest w każdym innym sporcie zespołowym, który daje ten margines manipulowania nawierzchnią. Feio to doskonały strateg i był tego świadom, więc nie może po meczu wypominać czegoś takiego. Zresztą, kto powiedział, że piłka ma wyglądać tak jak gra Legia, a ma nie wyglądać tak, jak gra Puszcza. To jest właśnie piękno tego sportu - wiele dróg do sukcesu. O ile porażka z Piastem to oprócz dobrej gry rywala również pech, o tyle dzisiejszy mecz po prostu obnażył Legię i Portugalczyk nie potrafi na to godnie zareagować. Miejmy nadzieję, że nikomu nie przywali po meczu. odpowiedz

ZenekL3 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Trenerowi Feio wydaje się, że jest trenerem w juniorskiej Akademii. odpowiedz

tomaszekm - 1 godzinę temu, *.chello.pl przeciętniacy umieją grać na piachu a nasze Gwiazdy już nie ?tego dreptacza Nsame odesłać jak najszybciej odpowiedz

L L L - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Won z Legii AMATORZE. odpowiedz

Ziomek - 1 godzinę temu, *.oxynet.pl Wszystko ładnie pięknie powiedziane. Tylko popatrz najpierw jaki budżet ma puszczą a jaki legia. Nie ma wymówek. Piłkarze musza zapie...alać za takie pieniądze co mają a nie którzy potykają się o swoje nogi (augustyniak) odpowiedz

