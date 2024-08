Tradycyjny remis...

Sędziowie

Główny: Paweł Malec

Asystent: Dawid Golis

Asystent: Jakub Jankowski

Techniczny: Damian Gawęcki

VAR: Jarosław Przybył

AVAR: Marcin Kochanek



Pogoda:

Temperatura 26°C

Ciśnienie 1019 hPa

Wilgotność 54%



Komentarze (73)

+ dodaj komentarz

dodaj

Na koLana prezesie! - 14 minut temu, *.140.77 No nic teraz Mioduski distał tortem w mazak, może sue obudzi że to nie wypał ponowny, budowanie drużyny niepolega na zatrudnianiu średniaków bo ale wszystki sie tu robi na kolanach odpowiedz

Lolo - 15 minut temu, *.plus.pl Znowu przez Legię kupon mi nie siadł. Chyba dam sobie spokój że stawianiem na zwycięstwa Legii. Szkoda dodatkowych nerwów na naszych grajków odpowiedz

Kieł - 15 minut temu, *.onvol.net To był fajny materiał dla naszych przyszłych rywali. Przy rzutach różnych ten cały Vinegret dokopuje do pierwszego przeciwnika, ten wybiją i idzie kontra. Dlaczego taka łamaga wykonuje rzuty różne??? odpowiedz

Kieł - 20 minut temu, *.onvol.net No i znowu jedynie kupon się zgadza.... odpowiedz

Marian - 31 minut temu, *.167.166 15 pkt straty do Jagiellonii po rundzie jesiennej. Potem zmiana trenera na następny niewypał. Karuzela się kręci. odpowiedz

Legia to my - 32 minuty temu, *.171.14 Beznadziejna drużyna po prostu. Wstyd.

Tylko pompowanie balonika,jak to jest niby inaczej... odpowiedz

MiszaPraga - 33 minuty temu, *.plus.pl Tragiczny mecz pod każdym względem, do WYMAZANIA! odpowiedz

e(L)o - 41 minut temu, *.vectranet.pl no niestety budujemy zespół bez bramkarza. Z tobiaszem ten projekt nie ma sensu. NIe ma karnych wybronionych są tylko karne źle strzelone więc to go nie broni!!! odpowiedz

Krzeszczu - 46 minut temu, *.bredband2.com Jest rok pilkarski 2024 a my gramy tak tragicznie archaiczny futbol ze az wstyd. WSTYD! Laga do przodu i moze jakies dosrodkowanie. Tragedia. Zero prowadzenia pilki, zero podan na klepke, zero wyjscia podaniami, nic, nada. Tragedia. Taktyczny marazm archaiczny. Vinny Jones i jego Wimbledon z lat 80ych grali ladniejsza pilke.

Futbol jaki nam serwuje Faja jest tak tragiczny ze powinien byc zabroniony, zablokowany i zbanowany. Jest mi po prostu wstyd. Wstyd kiedy ogladam tak grajaca Legie. Tak moze grac Bumfuck United albo FC Kobylka. Nawet kadra trenera Seven-Eleven grala ladniejsza pilke a wszyscy wiemy ze byla to tragedia. Wstyd. odpowiedz

Bialasila - 20 minut temu, *.vectranet.pl @Krzeszczu: Dno ,to chciałeś kolego powiedzieć No i racja ,Cała ta smieszna liga jest wstydem dla wszystkich tych których nie zadowala ten poziom ,pozdrawiam . odpowiedz

eduardo - 17 minut temu, *.toneticgroup.pl @Krzeszczu: co ty gadasz. W Kobyłce jest Wicher :D odpowiedz

Ronaldo - 47 minut temu, *.myvzw.com Najbardziej martwi poziom jaki zaprezentowaliśmy. Tego nie dało się oglądać.

Myślałem przez chwilę że Feio ogarnia ale chyba nie do końca …Każdy następny mecz nie będzie łatwiejszy. Każdy chce z nami wygrać a my jesteśmy w du...ie. Trzeba przestać pie…ć o mistrzostwie i skupić się na pracy. Kiedy zagramy wreszcie kilka spotkań na tym samym solidnym poziomie panie trenerze? odpowiedz

Korek - 48 minut temu, *.chello.pl Bez ofensywnego rozgrywającego i stabilnej defensywy mecze Legii mogą tak wyglądać nawet do końca rundy jesiennej. Letnie koszmarki transferowe idą na konto dyrektora sportowego i trenera. Oczywiście w tle, już siódmy rok, miodowe skąpstwo. Pozostaje cierpliwie czekać na racjonalne zmiany... odpowiedz

Dajcie kontrakty z Piłkarzyków dla Koszykarzy Legii !!! - 50 minut temu, *.play-internet.pl Oddajcie Kontrakty za te gwiazdeczki dla Nowych Koszykarzy Legii to przynajmniej zdobylibyśmy MISTRZOSTWO Polski dla Legii w czymkolwiek w tym sezonie . odpowiedz

Czarny76 - 56 minut temu, *.. Teraz jest dobry czas żeby pajac Zieliński poszedł do Częstochowy po rozum i jaja.Rozum bo nie myśli co robi a jaja żeby je miał i odszedł jak już wymodli rozum. odpowiedz

speed - 57 minut temu, *.t-mobile.pl Tytuł powinien brzmieć: "Tradycyjny Syf" odpowiedz

Egon - 59 minut temu, *.waw.pl Od początku sezonu gramy bardzo słabo.

Nsame i Chodyna, to obecnie poziom rezerw albo i to nie.

Goncalves w niczym nie przewyższa Celhaki, a obaj razem wzięci, to jakieś 50% Slisza.

Vinagre sporo biega i to na razie tyle.

Barcię i Alfarelę jeszcze trudno ocenić.

Oprócz Lukiego, ten letni zaciąg, to na dzisiaj mógłby Josue buty czyścić.



Całe szczęście, że, przynajmniej w pierwszym meczu, Brondby okazało się równie beznadziejne, jak my, bo może uda nam się w rewanżu powalczyć z nimi o awans.



odpowiedz

Beck - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Legia faworytem w meczu z Puszczą ? A jaka jest różnica między zawodnikami Legii kupionymi po kilkaset tysięcy euro,a piłkarzami Puszczy nabytymi po kilkadziesiąt tysięcy euro.Różnica może wynikać tylko z poziomu zaangażowania zawodnika w meczu.Oni przyszli do naszego klubu,bo albo nikt ich nie chciał,albo dawali mniej niż Legia. Nie będę pastwił się nad poszczególnymi graczami,dlatego,że prezentująniej więcej ten sam poziom.Trener jest z tej samej półki co tzw.piłkarze,ale jest pupilem dyr.sportowego,więc na razie nic mu nie grozi.A propos Pan Jacek.Pisałem już o Nim,ale powtórzę:jeden z najlepszych środkowych obrońców w historii polskiej piłki,do tego niezwykle sympatyczny ale kompletnie nie nadający się do tej aktualnej funkcji.I tyle acha nie zmieniam zdania co do Tobiasza.

odpowiedz

Sebo(L) - 1 godzinę temu, *.. Pół żartem pół serio można by rzec,że Puszcza okazała się bardziej wymagającym rywalem od duńskiego potentata jakim jest Broendby.Poważniej jednak mówiąc,drużyna z Niepołomic okazuje się być po raz kolejny bardzo niewygodnym rywalem dla Legii.Tak było swego czasu z innym "potentatem" naszej ligi Bruk Betem Termaliką.Tak więc można śmiało mówić o kolejnej "klątwie".No cóż,mówi się trudno.Legia zagrała całkiem dobry mecz w pierwszej połowie,wydając się drużyną zdecydowanie lepszą,tracąc gole w dość dziwnych okolicznościach.Druga połowa to dziwna apatia w grze "Wojskowych",masa prostych błędów i pomyłek,które napędzały akcje graczy Puszczy.Z jednaj strony można zawdzięczać punkt Tobiaszowi,który w kapitalnym stylu obronił "jedenastkę" wykonywaną przez jednego z lepszych graczy na boisku Koreańczyka Lee Jin-hyuna,z drugiej strony to Kevin "sam w bramce" Komar po strzale Morishity w niemal ostatniej minucie meczu fenomenalnie wybronił remis dla Puszczy.Podsumowując drużyna z malutkiej miejscowości "nie leży" niestety Legii i trzeba się chyba do tego pomału przyzwyczajać. odpowiedz

Egon - 49 minut temu, *.waw.pl @Sebo(L): Wygląda na to, że ten duński potentat jest mocno przereklamowany albo w słabszej formie, bo, gdybyśmy trafili na naprawdę solidnego, europejskiego średniaka, to z naszą grą nie byłoby czego szukać w takim meczu. odpowiedz

wtf - 1 godzinę temu, *.autocom.pl Zieliński .... ty już wiesz co,ale nie masz honoru żeby samemu się podać do dymisji,a Pudel nie ma grama rozumu żeby cię pogonić! odpowiedz

Stary kibic - 1 godzinę temu, *.mgk.pl Dzień dobry panie Jacku był pan w sklepie mięsnym na zakupach nakupił pan dużo kilogramów mięsa ,ale co z tego skoro to mięso jest skażone i nie nadaję się do gry ,ponosi pan oraz trener winę za porażkę z Piastem oraz remis,z tymi wilkami z puszczy.czy nie powinien pan podać się do dymisji było by to honorowo z pana strony. odpowiedz

MordaTyMoja - 1 godzinę temu, *.orange.pl Kolejny sezon pilkarze mówią jedno a gra to drugie. Nie ma zaangażowania i umiejętności. Poziom jest po prostu żenujący. Nie wiem ile było niewymuszonych błędów ale może nawet tyle ile cennych podań. Przykro się to ogląda.

Każdy z nas tu piszących zostałby zwolniony z roboty gdyby prezentował taki poziom.

To jest jeden wielki szajs i szmbo odpowiedz

Pająk - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Pajace z zarządu zatrudniły trenera pajaca,sprowadziły ostatni sort szrotu z zagranicy i bredzą coś o mistrzostwie. odpowiedz

Yogii - 58 minut temu, *.plus.pl @Pająk: zamknij gębę Trolu. odpowiedz

Legia to my - 1 godzinę temu, *.171.14 Wiecie co? Niech oni spie.....ają.

Zero szacunku do barw i kibica. odpowiedz

Włodarz - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Niestety sprawdza się to co widzę od samego początku pracy Feio czyli brak pomysłu na rozgrywanie ataku przez co sytuacji bramkowych mamy jak na lekarstwo ( myślałem ze po okresie przygotowawczy to sie zmieni ale nie zmieniło się) do tego widać chaos w obronie i nie zwalałbym tego na tylko na inne zestawienie co mecz odpowiedz

Adal - 1 godzinę temu, *.chello.pl Nie wszyscy dziś się spisali na miano zawodnika Legii, delikatnie pisząc. Błędy, niektóre niewybaczalne. odpowiedz

lolo - 1 godzinę temu, *.orange.pl Czy faja dziś przeprosi. odpowiedz

Wyrwikufel - 1 godzinę temu, *.. W drugiej połowie Legia pokazała poziom okregowki. Żenada, nie dało się tego oglądać bez głębszego kielicha. Ten nowy zaciąg jest beznadziejny, a to co dzisiaj pokazał ten Vinagre to jakiś sabotaż. odpowiedz

Legia to my - 1 godzinę temu, *.171.14 @Wyrwikufel: Dokładnie. Vinagre dziś "mecz życia" zagrał odpowiedz

kIBIC - 1 godzinę temu, *.. @Wyrwikufel: nie Vinagre tylko pewnie miałeś na mysli Goncalvesha to on zawalil 2 bramkę wystawiając pilkę pomocnikowi puszczy odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Wyrwikufel: W pełni się zgadzam. Zwłaszcza co do tego bezmózga... odpowiedz

Sebo(L) - 59 minut temu, *.. @Wyrwikufel: Dokładnie! Vinagre zdecydowanie najgorszym graczem Legii w dzisiejszym meczu! Każdy jego kontakt z piłą to było zagrożenie dla...Legii! Najpierw sprokurowany rzut karny,a później cała masa błędów.Tragedia. odpowiedz

???? - 1 godzinę temu, *.com.pl Kolejny mecz z tych może się sam wygra bez biegania . Vokovic jedyny trener który wiedział o co chodzi w Legii że trzeba grać i zapier...c odpowiedz

Alex - 1 godzinę temu, *.orange.pl Gdyby grali ci sami zawodnicy, którzy wygrali w Danii, to można wszystko zrzucić na przemęczenie.

Ale 8 nowych ludzi snuło się po boisku, jakby przed chwilą wrócili z maratonu.

Kolejny mecz po Piaście, gdzie widać, że ewidentnie czegoś brakuje - kondycji, mentalności?

Można poczekać na zgranie, na dotarcie, ale u niektórych nie widać chęci gry.

Smutek. odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl No to idziemy po mistrzostwo Polski. Z taką grą wszyscy się nas boją. Strach się bać. Tragedia. Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. odpowiedz

Legionista - 1 godzinę temu, *.orange.pl Druga połowa to ŻENADA!!! odpowiedz

Hubert 1987 - 1 godzinę temu, *.211.89 Nie mam słów żeby opisać jacy oni są beznadziejni !!! Nie chce pouczeń ze Legionista się jest a nie bywa i tak dalej … Kolejny dzień , noc rozje…. Dziękuję Wam bardzo pajacyki , pachołki itd … odpowiedz

Ewelina - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Występ naszych nowych cudzoziemców pokazał smutna prawdę, że mamy tradycyjny zagraniczny szrot. odpowiedz

LWST - 1 godzinę temu, *.plus.pl Augustyniak co odpierdziela to kryminał ,do tego po meczu zadowolony śmieje się i żartuje z graczem Puszczy .Goncalves pominę bo nie chcę niecenzuralnych słów używać .Chodyna to cień zawodnika .Nsame bez celnego strzału to samo Alfarela ,Gual potyka się o piłkę jednym słowem dramat .Zieliński powinien dziękować Bogu ,że Kramer nie odszedł .Na plus tylko Vinagre,Kramer ,Morishita i Luquinhas !! odpowiedz

KIBIC - 1 godzinę temu, *.. Tylko w Legii miętka Faja dostaje szanse by prowadzić największy zespół w Polsce. Gdyby właścicielem Legii był ktos kto kocha piłkę i się na niej zna, Miętka Faja by był 2 trenerem rezerw. To jest gra bez żadnego pomysłu, zawodnicy są sami, grają sami bez żadnej taktyki i pomysłu. Faja mówileś przed meczem, że już tak nie zagrają i co i gów.... odpowiedz

Cezar. - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Poziom Polonii Warszawa,niestety , aż nie chce się tego oglądać, nieporadność i przypadek rządzi. odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Kolejne stracone punkty. Nowi piłkarze nie wnoszą żadnych umiejętności. Goncalves, Chodyna,Alfarela, Barcia bardzo słabo. Vinagre i jego za krótkie rzuty różne nie przechodzące pierwszego obrońcy. Nsame beznadzieja całkowita.

Drużyna przebiegła 104 kilometry. To kpina jest. Powinni przebiec 115 kilometrów lub więcej.

Teraz zapewne czas na wyciąganie wniosków i analizy. odpowiedz

fan1956 - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Kuźwa co to było, tego nie da się oglądać, dzieciaki na podwórku potrafią zrobić cztery celne podania. Ważne że kasa sią zgadza, cyrk się kręci a że mał.y pogłupiały !!! klubik z pipiduwy o mały włos by ich nie ograł. odpowiedz

83% ludzi o tym wie - 1 godzinę temu, *.chello.pl Lepszy remis w garści niż zaliczona porażka.Wiadomo, że to były ogóry do ogolenia, ale co się stało to się nie odstanie. Jest kulawo, widzę to lecz zbyt wcześnie żeby spisać ich na straty..Jednak Kacper obronił karnego, Morishita się rozkręcił, Kramer wchodzi i gdy popełni błąd za chwilę robi swoją robotę. Pożyjemy, zobaczymy... Legio walcz do końca! odpowiedz

Martinez76 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl To się nie dzieje. To przeczy logice.

Klub ze stolicy, potężny budżet, aspiracje mistrzowskie kontra śmieszny klubik, co "umi z autu rzucać piłkom". I 3 remis z rzędu?

Takiego niechlujstwa w grze nie widziałem od lat. To co odje@li Goncalves i Augustyniak to jest zesłanie do rezerw i tam chyba ława, bo to kryminał. Liczba niecelnych podań, strat i fatalnych przyjęć piłki była porównywalna z rozgrywkami w klasie okręgowej. Prawda jest taka, że Puszcza zasłużyła na zwycięstwo bo grała lepiej.

No i skład i zmiany. Od kilku lat mam wrażenie, że trenerzy Legii robią sobie jakieś jaja. Co tu zamieszać, żeby spie0lić grę zespołu? Nsame do składu, niech się ogrywa! Zdejmę za to najlepszego na boisku Kramera! Zamieszam jeszcze w obronie po coś zdejmę Ziółkowskiego i Jędzę i se zamienię ich na innych obrońców, żeby powstał chaos.

CO TO WSZYSTKO BYŁO?! Przecież to wstyd być kibicem Legii i to po fajnym zwycięstwie w Danii. Tego wszystkiego to by nawet Remigiusz Mróz nie wymyślił. Powinni na piechotę do Warszawy wracać. Jestem wściekły, bo na takich meczach albo się zdobywa mistrzostwo. albo je traci, bo potem zabraknie 2 punktów, a można je było zdobyć KU...A w PUSZCZY!

Ja pier... odpowiedz

Konrad - 1 godzinę temu, *.. Objektywnie Legia powinna ten mecz przegrać. Cudem uratowany punkt odpowiedz

Szpic - 1 godzinę temu, *.chello.pl Rozpacz, rozpacz i jeszcze raz rozpacz. To jedyne podsumowanie gry kopaczy Legii. Mistrzostwo? Z taką grą i wynikami to mżonka. odpowiedz

Rado - 1 godzinę temu, *.chello.pl Co mecz to inne zestawienie obrony. Jak mamy nie tracić bramek? Szeroka kadra naszym przekleństwem. odpowiedz

dziad LeopoLd - 1 godzinę temu, *.chello.pl Iiiiii...także ten... odpowiedz

Rufus - 1 godzinę temu, *.18.225 Feio, pakuj się i zabierz dyrektorka który cie wymyślił, Zespół z dziesięciokrotnie mniejszym budżetem robi wiatrak z twojego zespołu, takiego bajzlu na boisku jak w 2 połowie dawno nie było. Nic mnie nie interesuje wygrana z Broendby bo liczy się tylko mistrzostwo a zespoły typu piast i puszcza cie wyjaśnia jako trenera. odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl Tobiasz 3

Jędrzejczyk 3

Ziółkowski 3

Kapuadi 3

Chodyna 2

Claude Goncalves 2

Morishita 4

Luquinhas 4

Ruben Vinagre 4

Nsame 3

Kramer 4

Augustyniak 2

Gual 2

Alfarela 3

Barcia 3

Pankov 3 odpowiedz

Singspiel - 1 godzinę temu, *.130.201 @Mateusz z Gór: Kapuadi 3? 0 odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Singspiel:



A w czym był gorszy/lepszy od kolegów z obrony? odpowiedz

Kibic(L) - 1 godzinę temu, *.. Lata lecą, kolejne sezony, zmieniają się trenerzy, zawodnicy, ale jednego zawsze można być pewnym, że Legia straci punkty z każdym możliwym spadkowiczem w danym sezonie... Nie inaczej jest dziś. A później na koniec sezonu okazuje się, że to są te punkty, które grzebią szanse na mistrzostwo.... odpowiedz

Czarny76 - 1 godzinę temu, *.. Jak dla mnie Faja do zwolnienia.Tu nie ma pomysłu na gre odpowiedz

Czarny76 - 1 godzinę temu, *.. Jeszcze się sezon na dobre nie zaczął a ja widzę że już o mistrzostwie możemy zapomnieć.K…a ci co rządzą klubem nie uczą się na swoich błędach? odpowiedz

Obcy - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl My nie mamy rozgrywającego. Kto ma kierować tym burdelem na boisku? Czy faja tego nie ogarnia? odpowiedz

gazza - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Te wynalazki typu Alfarela czy Barcia to po co są ???

Trener robi zmiany a zespół gra jeszcze gorzej...DNO

Niektórzy zawodnicy są tak słabi że nie nadawaliby się do zespołu rezerw... odpowiedz

Kraków nh - 1 godzinę temu, *.99.99 Żenada wstyd odpowiedz

ja - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Ha ha ha odpowiedz

lucho_83 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Frajersko stracone punkty. W 2 połowie stali i patrzyli jak Puszcza gra.... odpowiedz

Korda - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Tradycyjny remis i tradycyjnie fatalna gra odpowiedz

mietowy - 1 godzinę temu, *.chello.pl skandal znowu powtarza sie ubiegly sezon a potem zdziwieni ze punkcikow zabraklo

przeciez to zespol bez boiska odpowiedz

Przykro na tą Legię patrzeć - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Puszcza jak to dalej się pisze ... Masakra Taka ta Legia miała być nie do ruszenia w tym sezonie . Deyna w grobie się przewraca jak widzi co z jego Legią wyprawiają, kto nią zarządza i jakie wkłady w jej koszulkach biegają odpowiedz

VITO L - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Co to kuźwa było? odpowiedz

Pit - 1 godzinę temu, *.net.pl Kompromitacja i wstyd! Oni nie nadają się do gry. w Legii. Jeszcze 2-3 kolejki i będzie po sezonie! Trener do wymiany. Im szybciej tym lepiej. odpowiedz

Anonim - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Pit: trener trenerem ale standardowo Zieliński kupił szrot odpowiedz

Arecki - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl PO PROSTU MASAKRA!!!!! odpowiedz

DanieLo - 1 godzinę temu, *.comcast.net Tragedia odpowiedz

Kraków nh - 1 godzinę temu, *.99.99 Brawo kolejny remis tak dalej.. będzie mistrzostwo???????? z taką gra odpowiedz

grev - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Żenada odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.