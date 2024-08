Pod lupą LL! - Bartosz Kapustka

Sobota, 10 sierpnia 2024 r. 09:39 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Od początku sezonu Bartosz Kapustka spotyka się z wieloma krytycznymi opiniami na temat swoich występów. Postanowiliśmy przyjrzeć się jego grze w meczu przeciwko duńskiemu Brøndby.