16-18.08: Weekendowy rozkład jazdy

W niedzielę przy Łazienkowskiej rozegrany zostanie mecz przyjaźni z Radomiakiem, na którym tradycyjnie możemy spodziewać się kompletu na trybunach, w tym licznej grupy przyjaciół z RKS-u. Osoby, które z jakiegoś powodu nie mogą pojawić się na trybunach, zachęcamy do zwalniania miejsc w systemie biletowym. W sobotę o 12 w LTC rezerwy Legii podejmą GKS Wikielec. Futsaliści Legii rozegrają sparingowe spotkanie z AZS-em UW, które odbędzie się bez udziału publiczności. Troje pięcioboistów Legii - Hubert Skibiak, Małgorzata Karbownik i Maja Biernacka - startować będzie na Młodzieżowych Mistrzostwach Europy w Sofii. Tenisista Legii, Tomasz Berkieta startuje w turnieju ITF M15 BKT Advantage Cup 2024 w Bielsku-Białej. Rozkład jazdy: 16.08 g. 18:00 Zagłębie Sosnowiec - ŁKS II Łódź 17.08 g. 12:00 Legia II Warszawa - GKS Wikielec [LTC] 18.08 g. 12:00 KKP Bydgoszcz - Legionistki Warszawa [piłka nożna kobiet, I liga] 18.08 g. 17:00 Wisła Puławy - Olimpia Elbląg 18.08 g. 17:30 Legia Warszawa - Radomiak Radom

