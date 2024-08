3. runda eliminacyjna Ligi Konferencji - rewanże

Wtorek, 13 sierpnia 2024 r. 09:00 Mishka, źródło: Legionisci.com

Od wtorku do czwartku rozgrywane będą rewanżowe mecze 3. rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji. Jeśli Legia pokona w dwumeczu Brøndby IF, w kolejnej rundzie zmierzy się ze zwycięzcą z pary Drita Gnjilane - FK Auda Kekava. To spotkanie odbędzie się w czwartek o godz. 20 w Prisztinie.









3. runda el. LK:



Wtorek, 13.08.

godz. 18:30 Paide Linnameeskond - (1-6) BK Hacken

godz. 20:45 FK Mornar Bar - (0-3) Paksi FC



Środa, 14.08.

godz. 16:00 FK Astana - (2-1) Corvinul Hunedoara

godz. 18:00 Fehervar FC - (0-1) Omonia Nikozja



Czwartek, 15.08.

godz. 18:00 Legia Warszawa - (3-2) Brøndby IF

1 2.25 X 3.55 2 2.95

godz. 18:00 Sabah Baku - (0-1) Saint Patricks Athletic

godz. 18:30 Zire PFK - (1-1) NK Osijek

godz. 19:00 Hapoel Beer Szewa - (1-1) FK Mlada Boleslav

godz. 19:00 Tromso IL - (2-2) Kilmarnock FC

godz. 19:00 SK Brann Bergen - (1-1) St. Mirren FC

godz. 19:00 Pafos FC - (1-2) CSKA 1948 Sofia

godz. 19:00 Djurgardens IF - (1-1) Tampereen Ilves

godz. 19:00 CFR Cluj - (1-0) Maccabi Petach Tikwa

godz. 19:00 Banik Ostrawa - (0-1) FC Kopenhaga

godz. 19:00 Sheriff Tiraspol - (0-3) NK Olimpija Lublana

godz. 19:30 AEK Ateny - (1-3) FC Noah Erywań

godz. 19:45 Istanbul Basaksehir FK - (1-0) Iberia 1999 Tbilisi

godz. 20:00 Drita Gnjilane - (0-1) FK Auda Kekava

godz. 20:00 FK Vojvodina Nowy Sad - (1-2) NK Maribor

godz. 20:00 HSK Zrinjski Mostar - (1-2) Botew Płowdiw

godz. 20:30 Wisła Kraków - (1-3) Spartak Trnava

1 2.39 X 3.5 2 2.75

godz. 20:30 KAA Gent - (2-2) Silkeborg IF

godz. 20:30 Śląsk Wrocław - (0-2) FC Sankt Gallen

1 2.6 X 3.55 2 2.48

godz. 21:00 Puskas Akademia FC - (1-0) Ararat-Armenia Erywań

godz. 21:00 Hajduk Split - (0-0) MFK Rużomberok

godz. 21:15 Vitoria Guimares - (3-0) FC Zurich



Terminarz i wyniki Ligi Konferencji