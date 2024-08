3. runda eliminacyjna Ligi Konferencji - wyniki

3. runda el. LK: Paide Linnameeskond 1-1, 1-6 BK Hacken FK Mornar Bar 2-2, 0-3 Paksi FC FK Astana 6-1, 2-1 Corvinul Hunedoara Fehervar FC 0-2, 0-1 Omonia Nikozja Legia Warszawa 1-1, 3-2 Brøndby IF Sabah Baku 0-1, 0-1 Saint Patricks Athletic Zire PFK 2-2, 1-1, k. 2-1 NK Osijek Hapoel Beer Szewa 2-4, 1-1 FK Mlada Boleslav Tromso IL 0-1, 2-2 Kilmarnock FC SK Brann Bergen 3-1, 1-1 St. Mirren FC Pafos FC 4-0, 1-2 CSKA 1948 Sofia Djurgardens IF 3-1, 1-1 Tampereen Ilves CFR Cluj 1-0, 1-0 Maccabi Petach Tikwa Banik Ostrawa 1-0, 0-1, k. 1-2 FC Kopenhaga Sheriff Tiraspol 0-1, 0-3 NK Olimpija Lublana AEK Ateny 1-0, 1-3 FC Noah Erywań Istanbul Basaksehir FK 2-0, 1-0 Iberia 1999 Tbilisi Drita Gnjilane 3-1, 0-1 FK Auda Kekava FK Vojvodina Nowy Sad 1-0, 1-2, k. 2-4 NK Maribor HSK Zrinjski Mostar 2-0, 1-2 Botew Płowdiw Wisła Kraków 3-1, 1-3, k. 12-11 Spartak Trnava KAA Gent 3-2, 2-2 Silkeborg IF Śląsk Wrocław 3-2, 0-2 FC Sankt Gallen Puskas Akademia FC 3-3, 1-0 Ararat-Armenia Erywań Hajduk Split 0-1, 0-0 MFK Rużomberok Vitoria Guimares 2-0, 3-0 FC Zurich Terminarz i wyniki Ligi Konferencji

Za nami rewanżowe mecze 3. rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji. Legia pokonała w dwumeczu Brøndby IF i zagra w kolejnej rundzie. Z rozgrywkami pożegnał się Śląsk Wrocław, który przegrał po dramatycznym meczu z FC Sankt Gallen. Awansowała za to Wisła Kraków, która pokonała Spartaka Trnava w rzutach karnych 12-11.

Legia to my - 14.08.2024 / 23:06, *.171.14 Tylko Legia. Je...ć Jagiellonię,Slunsk i Skisle co z.ch...wytrysla odpowiedz

Syn księdza - 2 godziny temu, *.netfala.pl @Legia to my : Jasne, jasne, a potem punktów do rankingu brakuje... i musimy się przez 3 albo 4 rundy przebijać. Niech tłuka punkty, może za rok, dwa bedziemy mieli dwa miejsca w eliminacjach LM ze startem od jakiejś sensownej rundy i rozstawieniem...

odpowiedz

Wolfik - 14.08.2024 / 13:55, *.chello.pl Cóż, przed nami chyba mecz sezonu w tegorocznych eliminacjach. Oby tylko nie dać du...y jak z Molde.... odpowiedz

Kibic Legii - 13.08.2024 / 13:24, *.play-internet.pl Do redakcji:



Czy w przypadku awansu do IV rundy mecz ze Śląskiem będzie przełożony? Posiadacie jakąś informację z klubu? odpowiedz

Lizbona - 14.08.2024 / 11:33, *.mm.pl @Kibic Legii: Nie będzie bo trawa będzie skoszona i podlana odpowiedz

