Podział na koszyki przed losowaniem fazy ligowej LK

Czwartek, 29 sierpnia 2024 r. 23:51 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W piątek o godzinie 14:30 w Grimaldi Forum w Monaco odbędzie się losowanie fazy grupowej Ligi Konferencji. Przed losowaniem zespoły zostały podzielone na 6 koszyków - z każdego Legii przypisany zostanie jeden rywal. Legia znalazła się w koszyku 2.









ZASADY LOSOWANIA I FAZY LIGOWEJ - KOMPENDIUM WIEDZY



Koszyki przed losowaniem LK:



Koszyk 1

Chelsea FC (Anglia) 96,000

FC Kopenhaga (Dania) 51,500

KAA Gent (Belgia) 45,000

ACF Fiorentina (Włochy) 42,000

LASK Linz (Austria) 37,000

Real Betis Balompié (Hiszpania) 33,000



Koszyk 2

İstanbul Başakşehir (Turcja) 29,000

Molde FK (Norwegia) 28,500

LEGIA WARSZAWA 18,000

1.FC Heidenheim (Niemcy) 17,324

Djurgardens IF (Szwecja) 16,500

APOEL Nikozja (Cypr) 14,500



Koszyk 3

Rapid Wiedeń (Austria) 14,000

Omonia Nikozja (Cypr) 12,000

HJK Helsinki (Finlandia) 11,500

Vitoria Guimares (Portugalia) 11,263

FK Astana (Kazachstan) 11,000

NK Olimpija Ljubljana (Słowenia) 10,500



Koszyk 4

Cercle Brugge (Belgia) 9,760

Shamrock Rovers (Irlandia) 9,500

The New Saints (Walia) 8,500

FC Lugano (Szwajcaria) 8,000

Heart of Midlothian FC (Szkocja) 7,210

FK Mlada Boleslav (Czechy) 7,210



Koszyk 5

Petrocub Hîncești (Mołdawia) 7,000

FC Sankt Gallen (Szwajcaria) 6,595

Panathinaikos Ateny (Grecja) 6,305

FK Bačka Topola (Serbia) 5,555

Borac Banja Luka (Bośnia i Hercegowina) 5,500

Jagiellonia Białystok 5,075



Koszyk 6

NK Celje (Słowenia) 4,500

Larne FC (Irlandia Północna) 4,500

Dinamo Mińsk (Białoruś) 4,500

Vikingur Reykjavik (Islandia) 4,000

Pafos FC (Cypr) 4,420

FC Noah Erywań (Armenia) 2,125



WYBIERZ RYWALI LEGIi:





SONDA Wymarzony rywal z koszyka nr 1? Chelsea FC (Anglia) FC Kopenhaga (Dania) KAA Gent (Belgia) ACF Fiorentina (Włochy) LASK Linz (Austria) Real Betis Balompié (Hiszpania)





SONDA Wymarzony rywal z koszyka nr 2? İstanbul Başakşehir (Turcja) Molde FK (Norwegia) 1.FC Heidenheim (Niemcy) Djurgardens IF (Szwecja) APOEL Nikozja (Cypr)





SONDA Wymarzony rywal z koszyka nr 3? Rapid Wiedeń (Austria) Omonia Nikozja (Cypr) HJK Helsinki (Finlandia) Vitoria Guimares (Portugalia) FK Astana (Kazachstan) NK Olimpija Ljubljana (Słowenia)





SONDA Wymarzony rywal z koszyka nr 4? Cercle Brugge (Belgia) Shamrock Rovers (Irlandia) The New Saints (Walia) FC Lugano (Szwajcaria) Heart of Midlothian FC (Szkocja) FK Mlada Boleslav (Czechy)





SONDA Wymarzony rywal z koszyka nr 5? Petrocub Hîncești (Mołdawia) FC Sankt Gallen (Szwajcaria) Panathinaikos Ateny (Grecja) FK Bačka Topola (Serbia) Borac Banja Luka (Bośnia i Hercegowina)