W niedzielę na Legii finały Mistrzostw Świata Dzieci z Domów Dziecka

Sobota, 10 sierpnia 2024 r. 10:32 Woytek, źródło: Legionisci.com

W niedzielę Legia Warszawa gra wyjazdowy ligowy mecz w Krakowie, ale tego dnia możecie odwiedzić stadion Legii i obejrzeć finały IX Mistrzostwa Świata Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej, w których udział bierze ponad 250 zawodników z całego świata. Dodatkowo na Legii pojawi się trofeum Superpucharu Europy UEFA, o który trzy dni później na Stadionie Narodowym zagrają Real Madryt i Atalanta Bergamo.









W IX Mistrzostwach Świata bierze udział ponad 25 reprezentacji. Wśród nich m.in. Portugalia, Chorwacja, Japonia, Uzbekistan, Tajlandia, Jordania, Turcja, Niemcy, Bośnia i Hercegowina, Czechy, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Czarnogóra, Węgry, Litwa, Łotwa i Malta. Tytułu Mistrza Świata 2023 bronić będzie Belgia, a Wicemistrza Świata 2023 Uzbekistan. Na dziecięcym mundialu nie może zabraknąć też Polaków. W Biało-Czerwonych barwach wystąpi reprezentacja wybrana spośród blisko 400 zawodników XV Mistrzostw Polski Dzieci z Domów Dziecka, które odbyły się w kwietniu b.r. w Warszawie.



Po finale polskie gwiazdy piłki nożnej zmierzą się w meczu pokazowym z międzynarodową reprezentacją dzieci z domów dziecka. Na murawę Legii wybiegną byli reprezentanci w piłce nożnej, którzy od lat wspierają ideę mistrzostw dzieci z domów dziecka i kibicują młodym zawodnikom. Wśród nich będą m.in. Jerzy Dudek, Tomasz Frankowski, Maciej Żurawski, Marcin Wasilewski, Dariusz Dziekanowski, Tomasz Kłos, Radosław Majewski i Jacek Bednarz.



Po meczu pokazowym na kibiców, którzy przyjdą tego dnia na Legię, czeka słodka niespodzianka – olbrzymi, ważący 330 kg tort, który zostanie wniesiony na trybuny i którym będzie częstowana publiczność. Tort ozdabiać będzie wizerunek Superpucharu Europy UEFA – a sam Superpuchar kibice będą mogli oglądać – i zrobić sobie z nim zdjęcie – podczas towarzyszącego mistrzostwom w niedzielę pikniku, w godz. 13:00-17:30. Na kibiców będzie czekać również strefa zabaw z konsolami do gier i goglami VR, ściankami wspinaczkowymi i trampolinami oraz food trucki Festiwalu Smaków Świata.



Wstęp dla kibiców jest wolny w niedzielę, od godz. 13:00.



Plan imprezy, niedziela 11 sierpnia:



11.00 – 11.30 Otwarcie II dnia Mistrzostw

11.30 – 13.10 Mecze fazy pucharowej

13.00 – 17.30 Ekspozycja Superpucharu Europy UEFA



Piknik sportowy z atrakcjami

14.00 – 14.30 Mecz o III miejsce

14.30 – 15.00 Finał Mistrzostw Świata

15.00 – 16.20 Mecz pokazowy Byli Reprezentanci Polski vs Międzynarodowa Reprezentacja Dzieci

16.20 – 17.30 Tort dla kibiców

17.30 – 19.00 Gala finałowa Mistrzostw



Organizator IX Mistrzostw Świata: Stowarzyszenie „Nadzieja na Mundial”.

Współorganizatorzy: Fundacja „Hope for Mundial", Stowarzyszenie „Vita Activa"

Patronat honorowy: Minister Sportu i Turystyki, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rzecznik Praw Dziecka, Polski Związek Piłki Nożnej, UEFA Foundation for Children, UNICEF Polska

Sponsor główny: sieć Biedronka

Sponsorzy: PZU, Blachy Pruszyński, NOVA

Partner Strategiczny: m.st. Warszawa

Partnerzy Główni: Polska Agencja Antydopingowa, Miejskie Zakłady Autobusowe Warszawa, Fundacja Legii, Fundacja Pruszyńscy, Keeza

Patronat medialny: TVP Sport, Halo Warszawo!, Wirtualna Polska

Patronat redakcyjny: RMF FM

Projekt współfinansowany ze środków Biura Sportu m.st. Warszawa.

IX Mistrzostwa Świata są dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Turniej wspierają: agencja Zenith Media, agencja komunikacyjna FleishmanHillard Warsaw