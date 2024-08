Drita Gnjilane rywalem Legii w 4. rundzie el. LK

Drita Gnjilane to trzykrotny mistrz Kosowa i jednokrotny triumfator w Pucharze i Superpucharze swojego kraju. W zeszłym sezonie zajęła 3. miejsce z 11 punktową stratą do lidera. Rywalizacje w eliminacjach Ligi Konferencji rozpoczęła podobnie jak Legia od 2. rundy, w której pokonała 3-1 w dwumeczu islandzki Breidablik.

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

Aaaa - 1 godzinę temu, *.. 0-0 u nas i 2-0 na wyjeździe i koniec pucharów odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.