Analiza

Punkty po meczu z Brøndby IF

Sobota, 10 sierpnia 2024 r. 11:22 Kamil Dumała

Z piekła do nieba; słaba niska obrona; fazy; w końcu; dobre zmiany - to najważniejsze punkty po czwartkowym meczu Legii Warszawa przeciwko duńskiemu Brøndby IF.



1. Z piekła do nieba

W ubiegłym sezonie legioniści dostarczali kibicom wielu momentów grozy i euforii swoimi występami w eliminacjach Ligi Konferencji. Pierwszy mecz z duńskim Brøndby nawiązał do rywalizacji z Austrią i Midtjylland. Zespół trenera Gonçalo Feio przeszedł długą drogę, którą można porównać do podróży z piekła do nieba. Pierwsze reakcje na wyjściowy skład wystawiony przez trenera wskazywały, że albo wie, co robi, albo kompletnie zwariował i w Danii nie czeka nas nic dobrego. Chylę czoła, ponieważ cały plan Feio się sprawdził. Oczywiście, były momenty, w których cierpieliśmy, ale graliśmy z głową. Na koniec wszystko co wymyślił szkoleniowiec Legii, okazało się sukcesem oraz pierwszym krokiem w stronę awansu „Wojskowych”. W rewanżu piłkarze będą musieli będzie wznieść się na wyżyny swoich umiejętności i powstrzymać ataki Brøndby, które pomimo porażki pokazało się z bardzo dobrej strony.