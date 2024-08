Koszykówka

Jawun Evans zawodnikiem Legii

Sobota, 10 sierpnia 2024 r. 12:01 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

28-letni amerykański rozgrywający, Jawun Evans, został nowym koszykarzem Legii Warszawa. W barwach naszego klubu będzie występował w nadchodzącym sezonie 2024/25, zarówno w rozgrywkach ligowych, jak i europejskich pucharach (ENBL).



Zawodnik w przeszłości występował na parkietach NBA w barwach Los Angeles Clippers (48 meczów), czy Phoenix Suns. W 2017 roku został wybrany w drafcie przez Philadelphię 76ers, po czym miała miejsce wymiana z Clippersami. W Los Angeles, w najlepszej lidze świata, notował średnio 4.8 pkt. i 2.1 asysty na mecz. Oprócz występów w NBA, regularnie występował także na jej zapleczu, czyli G-League.







Do Europy po raz pierwszy trafił w 2021 roku, kiedy został zakontraktowany przez grecki Promitheas Patras. Później występował ponownie w G-League, w Raptors 905 oraz Cleveland Charge. Ostatnie dwa sezony Jawun Evans ponownie spędził w Europie. Sezon 2022/23 rozpoczął w litewskim Juventusie (śr. 14.4 pkt. i 5.5 as.), po czym przeniósł się do występującego w II lidze izraelskiej - Maccabi Rishon LeZion (śr. 19.4 pkt. i 6.1 as.). Przed minionym sezonem trafił do Śląska Wrocław, ale w barwach tego klubu wystąpił w zaledwie trzech spotkaniach (dwóch w EuroCupie i jednym w OBL) i doznał kontuzji w meczu z Cluj, co doprowadziło do rozwiązania kontraktu z wrocławskim klubem. Pod koniec sezonu trafił do francuskiego JDA Dijon Basket, w którym rozegrał kilka meczów ligowych (od końca marca do początku maja) oraz wystąpił w jednym spotkaniu BCL (z Galatasaray).



Imię i nazwisko: Jawun Evans

Data i miejsce urodzenia: 26.07.1996 (28 lat), Greenville (USA)

Pozycja: rozgrywający

Wzrost: 183 cm



Dotychczasowe kluby:

2023/24 JDA Dijon Basket (Francja) - 4 mecze, śr. 15.3 min., 2.5 pkt., 3.0 as.; 1 mecz w BCL - 26 min., 11 pkt., 4 as.

2023/24 Śląsk Wrocław (PLK) - 1 mecz, 29 min., 9 pkt., 8 as.; 2 mecze w EuroCup - śr. 25.5 min., 6.0 pkt., 5.5 as.

2022/23 BC Juventus (Litwa) - 14 meczów, śr. 25.1 min., 14.4 pkt., 5.5 as.

2022/23 Maccabi Rishon Lezion (Izrael) - 12 meczów, śr. 31.3 min., 19.4 pkt., 6.1 as.

2021/22 Raptors 905 (G-League) - 11 meczów, śr. 18.4 min., 5.3 pkt., 3.0 as.

2021/22 Cleveland Charge (G-League) - 21 meczów, śr. 21.5 min., 7.5 pkt., 3.7 as.

2020/21 Promitheas Patras (Grecja) - 8 meczów, śr. 15.0 min., 6.8 pkt., 2.0 as.

2019/20 Raptors 905 (G-League) - 33 mecze, śr. 25.7 min., 7.6 pkt., 5.5 as.

2018/19 Phoenix Suns (NBA) - 7 meczów, śr. 8.7 min., 0.9 pkt., 1.4 as.

2018/19 Motor City Cruise (G-League) - 32 mecze, śr. 28.4 min., 15.0 pkt., 5.5 as.

2017/18 Ontario Clippers (G-League) - 1 mecz, 27 min., 4 pkt., 4 as.

2017/18 Los Angeles Clippers (NBA) - 48 meczów, śr. 16.1 min., 4.8 pkt., 2.1 as.

2016/17 Oklahoma State Cowboys (NCAA) - 32 mecze, śr. 29.3 min., 19.2 pkt., 6.4 as.

2015/16 Oklahoma State Cowboys (NCAA) - 22 mecze, śr. 28.9 min., 12.9 pkt., 4.9 as.