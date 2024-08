Kosz 3x3

Legia bez awansu do fazy pucharowej MP 3x3

Sobota, 10 sierpnia 2024 r. 20:43 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Drużyna Legii LOTTO 3x3 niestety nie zdobędzie medalu na mistrzostwach Polski w koszykówce 3x3, rozgrywanych w Katowicach. Legioniści rywalizację zakończyli już pierwszego dnia, nie wychodząc z grupy.



Nasz zespół, grający w składzie Arkadiusz Kobus, Piotr Robak, Wojciech Pisarczyk, Aleksander Alan Lewandowski, po przegranych dwóch pierwszych meczach - z Qemeticą Palę Tróję (9-17) oraz BM Stalą Ostrów Wlkp. (15-21), w ostatnim spotkaniu musiał wygrać różnicą pięciu punktów z HK Ziomki, by powalczyć o awans do ćwierćfinału. Wieczorne spotkanie z Ziomkami było bardzo zacięte, ale legioniści wygrali w nim ostatecznie 22-18 - do awansu do kolejnego etapu rywalizacji zabrakło więc jednego małego punktu...



Trzymamy kciuki za rywalizację naszego kobiecego zespołu, który z kompletem zwycięstw, awansował do fazy pucharowej.



Wyniki legionistów:

Legia LOTTO 9-17 Qemetica Palę Tróję

Legia LOTTO 15-21 BM Stal Ostrów Wlkp.

Legia LOTTO 22-18 HK Ziomki