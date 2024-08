Legionistki wicemistrzyniami Polski w koszykówce 3x3

Kobiecy zespół Legii LOTTO w debiutankim starcie w mistrzostwach Polski w koszykówce 3x3, zdobył srebrny medal. Zawody zostały rozegrane na rynku w Katowicach. Nasza drużyna wystąpiła w składzie: Marta Marcinkowska, Jowita Ossowska, Marta Stawicka i Karolina Stefańczyk. W sobotę nasz zespół pewnie pokonał najpierw Maximuski DZKosz (19-6) oraz mocną Isetię (16-10). W niedzielę legionistki o 13:15 pokonały ekipę Nie masz psychy (21-3), a w finale ponownie zmierzyły się z Isetią. Od samego początku nieznaczną przewagę miały rywalki, ale do stanu 7-7 mecz był wyrównany, a więcej przewinień na swoim koncie miały zawodniczki Isetii. Później jednak rywalki odskoczyły i zasłużenie, choć niespodziewanie wygrały 18-14. Wyniki legionistek: Legia LOTTO 19-6 Maximuski DZKosz Legia LOTTO 16-10 Isetia Legia LOTTO 21-3 Nie masz psychy Finał: Legia LOTTO 14-18 Isetia

