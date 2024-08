5. kolejka Ekstraklasy: Legia liderem

Komentarze (15)

Dedi - 23 godziny temu, *.plus.pl Jaga już nie wytrzymuje chociaż trzeba przyznać że Cracovia imponuje. Z Ajaxem zaliczą mega pogrom. odpowiedz

Krzeszczu - 8 godzin temu, *.bredband2.com @Dedi : Cracovia nie gra z Ajaxem. odpowiedz

Piotr Niedek - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl @Dedi : Po tym co pisałeś przed meczem z Brondby powinieneś dać sobie spokój na jakiś czas z komentowaniem. Bzdury typu mamy kondycję, mam przeczucie, że ich znokautujemy, upał nam sprzyja, a Duńczycy źle go znoszą itp. Mogę przytoczyć więcej ale nie chcę Cię kompromitować. Daj spokój z pewnymi rzeczami, bo nie masz ani wyczucia ani przeczucia, a pisanie, że ktoś nie wytrzymuje kiedy my gramy totalny piach to bezczelna hipokryzja. Legia pod wodzą Fleji jeszcze nie zagrała dobrego meczu! odpowiedz

Rob - 23 godziny temu, *.as45177.net mecz Jag-Cracovii super dla oka. na obecnym poziomie jestesmy slabsi od obu druzyn. albo poprostu trzeba zaczac kibicowac zespolowi z dwoma eLkami. w koncu Bialystok to przedmiescia warszawy ;) odpowiedz

Siarczan - 17.08.2024 / 18:40, *.t-mobile.pl W Szczecinie też będzie mecz przyjaźni odpowiedz

Peter - 11 godzin temu, *.vectranet.pl @Siarczan: Niestety takich czasów dożyliśmy. odpowiedz

Michał - 17.08.2024 / 17:09, *.orange.pl ,,Pocałunek śmierci,, 2-4... odpowiedz

Nie na temat - 16.08.2024 / 22:24, *.play-internet.pl Do tych wszystkich którzy jak ja by chcieli by nasza LEGIA zdominowała ligę bez żadnych wyjątków czyli mistrz i po co roku aż do nieskończoności.

Niestety trzeba spojrzeć prawdzie w oczy ale uefa mafia zniszczyła piłkę w Europie i takie ligi jak nasza duńska słowacka czy inne które były rozkradane w latach 90 lub były mniej medialne są skazane niestety na szkolenie młodzieży i odbudowywanie kopaczy. Niema co się dziwić kluba że sprzedają wyróżniających się kopaczy muszą to robić przez tych wiecznie nie naprawionych dziadów z uefa którzy nawet Barcelonę doprowadzają na skraju bankructwa.

Pensje kopaczy to jedno wielkie nieporozumienie i wrzód na D dla klubów. A powinny być limity płacowe a jak grajek jest dobry to na reklamach zarobi tak jak w NBA.

Ligi szkolne tam został prawdziwy sport i emocje odpowiedz

Mateusz z Gór - 12 godzin temu, *.orange.pl @Nie na temat :



No dokładnie. Tak jak w NHL - superliga, w której każdy ma identyczny limit płac i każdy ma identyczne możliwości, aby ten limit wypełnić. Nie ma klubów z problemami, lepszych czy gorszych. Wszystkie kluby płacą tyle samo swoim graczom. Jednocześnie ten limit jest ustalony na takiej wysokości, że nie da się tworzyć superteamów opartych o najlepszych na świecie, bo jak sobie weźmiesz 3 gwiazdy na wyższych kontraktach to resztę zespołu musisz uzupełnić średniakami, coś jak w tych ligach fantasy w internecie. W dodatku jak masz gorszy sezon to masz większe szanse na pierwszeństwo po największe talenty na rynku w draftach. A jak masz sezon lepszy to przy przedłużaniu kontraktów Twoje płace wzrosną i tym samym będziesz musiał się kogoś dobrego pozbyć i to za darmo. I tak oto zespół, który jest najgorszy za kilka lat ma duże szanse być najlepszym, a najlepszy jednym z najgorszych. I tak to się kręci. Piękna sprawa, w piłce nożnej niestety niemożliwa do osiągnięcia, bo uefowska mafia zastrasza kluby, żeby nie kombinowały na boku i nie uczyniły piłki atrakcyjniejszej kosztem tejże mafii. odpowiedz

Peter - 11 godzin temu, *.vectranet.pl @Mateusz z Gór: Chciałbyś żebyśmy co roku startowali z tego samego poziomu co np Gliwice, Lubin czy Niepołomice? Nie Mateuszu. odpowiedz

Mateusz z Gór - 11 godzin temu, *.orange.pl @Peter :



Chciałbym, aby różnice między bogatymi klubami, a biednymi zostały zniwelowane i każdy miał identyczne możliwości, a jedyną drogą do tego jest superliga jako najwyższy poziom sportu zawodowego. odpowiedz

Barnaba - 8 godzin temu, *.orange.pl @Peter : Tu Mateusz ma całkowitą rację. Naprawdę podoba Ci się, co szejkowie teraz, a przedtem różne Abramowicze robili i robią z klubami? Ja LM przestałem oglądać, gdy Chelsea dopompowana rusko-starozakonną kasą zaczęła lać wszystkich jak popadło. Później było PSG, teraz MC, tego nie da się oglądać. Gdzie duch prawdziwej rywalizacji, jeżeli jeden klub skupuje wszystkich najlepszych grajków łącznie z trenerem?

Pod tym względem rozwiązania amerykańskie są naprawdę dobre. Wzięliśmy z od nich kapitalizm, weźmy i prawdziwą rywalizację, a zaowocuje to medalami, jak na ostatnich igrzyskach dla Stanów, ale także dla Kanady! odpowiedz

sosnowiak - 7 godzin temu, *.205.229 @Barnaba: to jak to sobie wyobrażacie że PSG City albo inny Bayern ma taki sam budżet jak Piast Cracovia albo przykładowo Drita Już widze jaki byłby płacz jak by Legia musiała mieć budżet podobny do Górnika lub Stali Mielec odpowiedz

Peter Forsberg - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl @Mateusz z Gór: I uważasz, że to jest w porządku? Nie możesz zrobić progresu, przewagi jakościowej, lepszego budżetu, zbudować "dream Teamu", bo jak tylko wejdziesz na wyższy sportowo poziom niż inne zespoły to zasady ligi NBA czy NHL wyrównują szansę, a ty w drafcie masz najgorszy wybór nowych zawodników. Nie możesz kilku gwiazd więcej kupić, dać większych kontraktów mimo, że Cię na to stać. Nie jest to w porządku. Sztuczne wyrównywanie ligi. Nie ma zróźnicowania w poziomie sportowym i finansowym co czyni te ligi trochę monotonnymi pod pewnym względem. Nie ma szans na takie historie jak Atalanta czy Atletico, że wchodzą na szczyt bez wielkich sponsorów, szejków, wielkich pieniędzy tylko poprzez mądre zarządzanie i budowanie zespołu krok po kroku. odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl Nie sądziłem, że ten offtopic wywoła takie zainteresowanie. ;)



@sosnowiak:



Chodzi o to, że jest punkt wejścia i każdy klub, który chce w superlidze uczestniczyć musi go spełnić. Czyli nikt nie równa w dół, ale każdy równa do wysokiego, ale nie absurdalnego poziomu. A pozostałe kluby grają sobie dalej w swoich ligach na dotychczasowych zasadach. Po prostu superliga to jest coś wyżej niż zawodowa piłka nożna w dzisiejszym rozumieniu.



@Peter Forsberg



To prawda. Nie osiągniesz na dłuższą metę przewagi, ale uczysz się wyciskać maxa z własnej drużyny, szanujesz każdy grosz i Twoją jedyną przewagą, na którą masz wpływ jest jedynie Twoja wizja danego sportu i przelanie jej na zespół. To nie jest sztuczne równanie ligi. To jest ciągłe doskonalenie i to jest coś pięknego. odpowiedz

