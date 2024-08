5. kolejka Ekstraklasy: Porażka Jagiellonii

+ dodaj komentarz

Do tych wszystkich którzy jak ja by chcieli by nasza LEGIA zdominowała ligę bez żadnych wyjątków czyli mistrz i po co roku aż do nieskończoności.

Niestety trzeba spojrzeć prawdzie w oczy ale uefa mafia zniszczyła piłkę w Europie i takie ligi jak nasza duńska słowacka czy inne które były rozkradane w latach 90 lub były mniej medialne są skazane niestety na szkolenie młodzieży i odbudowywanie kopaczy. Niema co się dziwić kluba że sprzedają wyróżniających się kopaczy muszą to robić przez tych wiecznie nie naprawionych dziadów z uefa którzy nawet Barcelonę doprowadzają na skraju bankructwa.

Pensje kopaczy to jedno wielkie nieporozumienie i wrzód na D dla klubów. A powinny być limity płacowe a jak grajek jest dobry to na reklamach zarobi tak jak w NBA.

Ligi szkolne tam został prawdziwy sport i emocje

