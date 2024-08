5. kolejka Ekstraklasy

W weekend rozegrane zostaną mecze 5. kolejki Ekstraklasy. Na początek Puszcza zmierzy się z Lechią. Ponadto dojdzie do spotkania dwóch beniaminków - GKS-u Katowice z Motorem. W sobotę Jagiellonia podejmie Cracovię, Lech pojedzie do Lubina, a Pogoń zagra z Widzewem. W niedzielę przy Łazienkowskiej Legia w meczu przyjaźni zmierzy się z Radomiakiem. Na zakończenie kolejki odbędzie się mecz pomiędzy Stalą i Piastem.

