Rezerwy

III liga: Legia II Warszawa 1-3 GKS Wikielec

Sobota, 17 sierpnia 2024 r. 14:03 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W meczu 3. kolejki III ligi Legia II Warszawa przegrała w LTC z GKS-em Wikielec 1-3. Do przerwy legioniści przegrywali 0-2. Jedyną bramkę dla "Wojskowych" zdobył z rzutu karnego Jakub Adkonis, który później zmarnował jeszcze jedną "jedenastkę". Kolejne spotkanie rozegrają 21 sierpnia o godz. 17 na wyjeździe z Mławianką Mława.









Do dyspozycji trenera Filipa Raczkowskiego na to spotkanie było aż 8 zawodników, którzy regularnie dostają szansę trenowania z pierwszą drużyną. Wszyscy z tych piłkarzy zostali posłani do boju od pierwszych minut. Spotkanie mogło jednak zacząć się lepiej dla gości. Już w 1. minucie, po dośrodkowaniu z prawej strony, jeden z zawodników z Wikielca uderzył mocno sprzed pola karnego, jednak bez problemów poradził sobie z tym uderzeniem Jakub Zieliński. Legioniści chcieli odpowiedzieć szybko, Mateusz Szczepaniak wbiegł z lewej strony w pole karne, uderzył w ostatnim momencie, ale w tej sytuacji również górą był golkiper. Legia parła do przodu, jednak to goście stworzyli sobie kolejną groźną okazję. W 10. minucie Jan Leszczyński faulował rywala blisko pola karnego, dośrodkowanie z rzutu wolnego trafiło na dalszy słupek, piłkę otrzymał Michał Jankowski, który opanował ją i zacentrował celnie w głąb "szesnastki", ale uderzeni głową z linii bramkowej udało się wybić Julienowi Tadrowskiemu. Dziesięć minut później doświadczony stoper musiał opuścić boisko z powodu urazu.



W 19. minucie indywidualnym rajdem środkiem pola popisał się Oliwier Olewiński, zagrał na prawe skrzydło do Jakuba Żewłakowa, ten zauważył przed polem karnym Mateusza Możdżenia, pomocnik uderzył ile sił, lecz prosto w bramkarza. Pięć minut później tuż przed polem karnym faulowany był Pascal Mozie, do stojącej piłki podszedł Mateusz Możdżeń, który rozegrał ją na krótko do Victora Karolaka, jednak uderzenie defensora przytomnie wślizgiem zablokował jeden z obrońców. Pomimo naporom gospodarzy, po nieco ponad pół godziny gry, to gościom udało się wyjść na prowadzenie. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego wolejem skutecznie uderzył Piotr Kacperek, interweniować próbował Jakub Zieliński, jednak robinsonadą nabił wbiegającego w światło bramki Victora Karolaka.



"Wojskowi" po stracie próbowali rzucić się na przeciwnika i jak najszybciej ją odrobić. Robili to jednak niezwykle niedokładnie, a większość akcji kończyła się niecelnymi podaniami czy bardzo prostymi stratami w pojedynkach. W 40. minucie z około 25. metrów uderzenia spróbował Jakub Adkonis, lecz strzelił wysoko nad bramką. Niedokładności zemściły się w 42. minucie. Przepychankę w środku pola wygrał Adrian Rajski, popędził lewym skrzydłem i zgrał piłkę do tyłu przed pole karne, tam znalazł się Joao Augusto, który fenomenalnym strzałem zakręcił piłkę tak, że golkiper Legii nie miał najmniejszych szans na skuteczną obronę. W doliczonym czasie gry po raz kolejny indywidualnej akcji spróbował Oliwier Olewiński, uderzył płasko, nisko nad ziemią z dystansu, ale dobrze wyczuł jego intencję Michał Leszczyński i sparował piłkę do boku. Chwilę później piłkę do siatki z najbliższej odległości skierował Jordan Majchrzak, jednak wcześniej w walce o piłkę napastnik trącił ja ręką i gol nie mógł zostać uznany. Do szatni legioniści schodzili więc z dwubramkową stratą do rywala.



W drugą połowę podopieczni Filipa Raczkowskiego weszli świetnie. W 47. minucie dośrodkowanie z lewej strony posłał Victor Karolak, a walczący o górną piłkę Jordan Majchrzak został popchnięty przez rywala. Arbiter podyktował rzut karny, który pewnym strzałem w prawy dolny róg wykorzystał Jakub Adkonis, choć jego intencję wyczuł golkiper. Legioniści cały czas parli do przodu, grał toczyła się praktycznie cały czas pod polem karnym gości z Wikielca, jednak szwankowała skuteczność ostatnich podań, a rywale dobrze ustawiali się w obronie. W 62. minucie z dystansu spróbował zaskoczyć Jakub Adkonis, ale strzał pomocnika powędrował prosto w nogi przeciwnika. Cztery minuty później kolejne dośrodkowanie na pole karne dostał Jordan Majchrzak, na przedpolu próbował interweniować golkiper GKS-u, ale trafił dłońmi w napastnika Legii i sprokurował kolejny rzut karny. Drużynę z Wikielca niezwykle zdenerwowała ta decyzja arbitra, ciśnienia nie wytrzymał trener gości Damian Jarzembowski, który za ostre protesty otrzymał czerwoną kartkę. Do "jedenastki" po raz kolejny podszedł Jakub Adkonis, uderzył tym razem w lewy róg bramki, ale na idealnej wysokości, by Michał Leszczyński mógł skutecznie interweniować i sparować piłkę za linie końcową.



Po tej niewykorzystanej szansy optyka gry nie zmieniła się. Legioniści operowali piłką, naciskali rywala i starali się do końca uzyskać pozytywny wynik. Gracze stołecznej drużyny próbowali zagrozić bramce przyjezdnych kilkoma strzałami z dystansu, jednak nieskutecznie. Mieli również parę okazji na stworzenie szansy bramkowej po stałych fragmentach gry, lecz ich również nie wykorzystali. Z czasem zaczęło wychodzić zmęczenie i doświadczenie rywala, który przejmował posiadanie i kradł każde kolejne minuty. W 85. minucie niespodziewany strzał sprzed pola karnego oddał Joao Augusto, na szczęście poradził sobie z nim Jakub Zieliński, choć na raty. Po chwili Brazylijczyk dostał piłkę za linie obrony Legii, opanował ją w polu karnym i uderzył po ziemi, ale młody golkiper po raz kolejny nie dał się zaskoczyć. W doliczonym czasie gry przy własnym polu karnym łatwo ograny został Oliwier Olewiński i legionista musiał naprawiać swój błąd faulem. Legioniści poradzili sobie z wybicie dośrodkowania z rzutu wolnego, jednak piłka trafiła na skraj pola karnego do Joao Augusto, który trzecim swoim uderzeniem w ostatnich minutach nie dał już szans Jakubowi Zielińskiemu i ustalił wynik spotkania. Rezerwy Legii doznały tym samy już drugiej porażki w tym sezonie, a po trzech kolejkach zdobyli 1 punkt i okupują dolną część tabeli.



III liga: Legia II Warszawa 1-3 (0-2) GKS Wikielec

0-1 32' Victor Karolak (s)

0-2 42' Joao Augusto

1-2 48' Jakub Adkonis (k)

1-3 90+1' Joao Augusto



Legia II: 1. Jakub Zieliński - 20. Oliwier Olewiński, 2. Jan Leszczyński, 17.Julien Tadrowski (20' 5. Rafał Boczoń), 3. Victor Karolak - 14. Mateusz Możdżeń (46' 8. Maciej Saletra), 24. Pascal Mozie, 30. Jakub Adkonis (83' 11. Adam Ryczkowski) - 27. Mateusz Szczepaniak (70' 7. Jakub Jędrasik), 9. Jordan Majchrzak, 25. Jakub Żewłakow (70' 21. Jakub Zbróg)



GKS: 31. Michał Leszczyński - 4. Adrian Rajski (46' 23. Bartosz Dąbrowski), 3. Vladislav Krasouski, 6. Piotr Kacperek, 33. Lukas Kuban - 19. Michał Jankowski (83' 16. Denys Ostrowskij), 8. Mateusz Jajkowski (70' 11. Michał Kwiatkowski), 7. Kacper Kondracki, 20. Adam Płotka, 10. Mateusz Szmydt (70' 15. Raivis Kirss) - 9. Joao Augusto (90+4' 14. Jewgienij Androszczuk)



żółte kartki: Możdżeń, Majchrzak, Olewiński - Kuban, Kondracki, Leszczyński, Kacperek, Kirss



czerwona kartka: Jarzembowski (trener GKS-u)



Tabela, wyniki i terminarz III ligi