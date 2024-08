Ligowa porażka Brøndby IF

W pierwszym meczu legioniści okazali się lepsi od Brøndby IF wygrywając w Danii 3-2. Rewanż odbędzie się przy Łazienkowskiej w najbliższy czwartek 15 sierpnia o godzinie 18. Superliga: Brøndby IF 0-1 (0-0) Aarhus GF 0-1 71' Patrick Mortensen Brøndby: 1. Patrick Pentz - 31. Sean Klaiber, 5. Rasmus Lauritsen, 4. Jacob Rasmussen - 2. Sebastian Sebulonsen, 8. Mathias Greve (63' 10. Daniel Wass), 22. Josip Radosević (83' 99. Emmanuel Yeboah), 35. Noah Nartey, 32. Clement Bischoff (73' 24. Marko Divković) - 28. Yuito Suzuki (83' 41. Oscar Schwartau), 11. Filip Bundgaard (46' 36. Mathias Kvistg­aarden)

W niedzielne popołudnie swoje ligowe spotkanie rozegrał obecny rywal Legii w eliminacjach do Ligi Konferencji - Brøndby IF. Drużyna z Brøndbyvester na własnym stadionie przegrała z 7. drużyną w tabeli Aarhus GF 0-1. W wyjściowej "jedenastce" Duńczyków nastąpiły trzy zmiany względem pojedynku ze stołeczną drużyną.

Komentarze (2)

+ dodaj komentarz

dodaj

exsa - 1 godzinę temu, *.orange.pl Rewanz wiosna i w koncu wywalczymy zwyciestwo po prostu z tymi remisami na u rywala to fatum do tego dwa karne !!!! odpowiedz

13 - 2 godziny temu, *.129.82 A my z Puszczą. odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.