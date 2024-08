I liga: Legia Ladies 14-0 Bielawianka

Na inaugurację pierwszoligowych rozgrywek w sezonie 2024/25, Legia Ladies rozgromiły zespół Bielawianki Bielawa 14-0, już do przerwy wypracowując sobie 6-bramkowe prowadzenie. Bramki dla Legii zdobyły: Natalia Nestorowicz 3, Amanda Moura Pietrzak 2, Anna Kowalczyk 2, Anna Kodym, Amelia Skowrońska, Gabriela Jankiewicz, Nina Warachowska, Klaudia Grodzka, Milena Prochowska. Za tydzień legionistki zagrają wyjazdowy mecz z KKP Bydgoszcz, który rozegrany zostanie 18 sierpnia o 12:00. Legia Ladies 14-0 (6-0) Bielawianka Bielawa Bramki: Natalia Nestorowicz 3, Amanda Moura Pietrzak 2, Anna Kowalczyk 2, Anna Kodym, Amelia Skowrońska, Gabriela Jankiewicz, Nina Warachowska, Klaudia Grodzka, Milena Prochowska. Legionistki: 12. Nowak - 9. Wziątek, 3. Rzeszotek, 2. Łysiak, 8. Bujak, 16. Kurzelowska, 17. Prochowska, 18. Kazanecka, 20. Kodym, 21. Pietrzak, 30. Nestorowicz.

