Rugby kobiet

Rugbistki Legii w czwórce Scandinavian 7s

Niedziela, 11 sierpnia 2024 r. 17:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Rugbistki Legii Warszawa wzięły udział w dwudniowym turnieju Scandinavian 7s, który rozegrany został w Kopenhadze. I rozgrywany jest w duńskiej stolicy od 1982 roku. Legionistki pokonały pięć ekip z Danii i Szwecji, awansując do półfinału rozgrywek - najpierw wygrywając grupę B, na drugim etapie grupę C. W półfinale legionistki przegrały z Lionesses z Anglii 5-27 i nie zdołały awansować do finału.



Nasz zespół wystąpił w składzie: Kinga Szafrańska, Yuliia Horoshko, Karolina Glinka, Ilona Zaishliuk, Sandra Beszterda, Agnieszka Maja Dołęgowska, Izabella Czumer, Mariola Karczmarczyk, Marta Kopczyńska, Aleksandra Dutkiewicz, Gabrysia Gorzelak, Anežka Sládková.



Przed dwoma laty, kobiecy zespół Legii zajął w tym turnieju drugie miejsce.



Wyniki legionistek w Scandinavian 7s:

Legia Warszawa 25-0 Lugi Lions Rugby Club (Szwecja)

Legia Warszawa 28-5 Rugbyklubben Speed (Dania)

Legia Warszawa 29-12 Wolfpack Ladies (Szwecja)

Legia Warszawa 50-0 Pingvin Ladies (Szwecja)

Legia Warszawa 19-17 Jagerbombers Rugby (Dania)

1/2 finału: Legia Warszawa 5-27 Lionesses (Anglia)