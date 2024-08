Abramowicz: Chcieliśmy wygrać i było to widać

- Przy drugim rzucie karnym wyrzuciłem bidon Kacpra Tobiasza za bandy reklamowe, ale to nie pomogło. Zmieniliśmy wykonawcę, niestety na naszą niekorzyść.

- Nie chcę być minimalistą, też nie zabrzmieć pysznie, ale przed meczem myśleliśmy tylko o trzech punktach. Nikt nie zakładał remisu. Startując z tego samego miejsca, każdy chce wygrać i dziś chyba było to widać w naszych poczynaniach. Dążyliśmy do zwycięstwa w każdej minucie meczu, ale się nie udało - powiedział po remisie z Legią obrońca Puszczy Niepołomice, Dawid Abramowicz .

andre as - 1 godzinę temu, *.net.pl Dziękujemy za wyrzucenie bidonu, to pomogło Tobiaszowi. odpowiedz

