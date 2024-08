Ziółkowski: Jako drużyna popełniliśmy błędy

Niedziela, 11 sierpnia 2024 r. 22:45 źródło: Legia Warszawa

- My musimy być lepsi na boisku. Mieliśmy 90 minut, aby wygrać to spotkanie. Nie udało się, bo jako drużyna popełniliśmy błędy. Przez to wracamy do Warszawy z jednym punktem, a to dla nas porażka - powiedział po meczu w Krakowie obrońca Legii, Jan Ziółkowski.







- Do każdego meczu podchodzimy tak samo skoncentrowani. Puszcza szczególnie u siebie notuje dobre wyniki. Wiemy, że jesteśmy lepsza drużyną, ale dzisiaj nie udało się wygrać.









- Wyszliśmy na drugą połowę z nadziejami i wiarą, że będziemy dominować. Rywal dobrze się przeciwstawił. W końcówce było dużo gry na czas, przedłużania, ale nie szukamy wymówek. Taki jest sport. Musimy wyciągnąć wnioski i wrócić na zwycięską ścieżkę.



- Każdy chce grać jak najwięcej. Cieszę się, że trener obdarzył mnie zaufaniem. Ja staram się je spłacać. Jestem wdzięczny za szansę i chcę ją wykorzystać.



- W pierwszym meczu z Broendby wygraliśmy 3-2, ale pamiętajmy, że czeka nas dwumecz. Jestem pewny, że będziemy dobrze przygotowani na rewanż. Powrót naszych kibiców będzie miał ogromne znaczenie. Wydaje mi się, że Duńczycy będą zaskoczeni tym, jak niesamowici są nasi fani.