Młodzież: mecze weekendowe

Niedziela, 11 sierpnia 2024 r. 18:49 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Dwie najstarsze drużyny juniorskie rozpoczęły rozgrywki ligowe w ramach CLJ. Juniorzy starsi pokonali 4-3 Śląsk we Wrocławiu, a Legia U17 wygrała 2-0 z Wisłą Płock. Zespół U16 pokonał w sparingu 5-1 AKS SMS Łódź. Zespół U14 uległ 1-3 Odrze Opole U15, a Legia U13 stoczyła trudny bój z dominującą pod wieloma względami Odrą Opole U14. Zespół U12 zagrał Z SEMPem Ursynów, a Legia U11 (2014 i młodsi) - z KKS Koluszki. Zawodnicy z roczników 2014 i 2015 rozegrali na następny dzień sparing wewnętrzny. Więcej informacji wkrótce.



CLJ U19 (2006/7 i mł.): Śląsk Wrocław 3-4(1-1) Legia Warszawa U19

Gole:

1-0 20 min. Jan Chodera

1-1 23 min. Maciej Ruszkiewicz (as. Samuel Šarudi)

1-2 51 min. Stanisław Gieroba (karny na nim samym)

1-3 65 min. Stanisław Gieroba (karny na Pawle Ambrożko)

1-4 68 min. Stanisław Gieroba (as. Jakub Jendryka)

2-4 83 min. Oskar Gerstenstein

3-4 90 min. Michał Wróblewski



Legia: Michał Bobier - Jakub Jendryka, Karol Kosiorek (83' Dawid Foks), Szymon Chojecki, Mateusz Lauryn, Samuel Šarudi (78' Aleksander Wyganowski [09]), Maciej Ruszkiewicz (65' Paweł Ambrożko), Szymon Piasta [09](65' Filip Przybyłko [08]), Samuel Kovacik (73' Mateusz Konopka), Tomasz Rojkowski (65' Bartosz Dembek), Stanisław Gieroba

Trener: Arkadiusz Adach, II trener: Maciej Pietraszko



CLJ U17 (3008 i mł.): Legia U17 2-0 (0-0) Wisła Płock U17

Gole:

1-0 67 min. Ksawery Jeżewski (głową, as. Jan Gawarecki z rogu)

2-0 90+3 min. Jan Gawarecki (as. Jacob Levy)



Strzały (celne) 2 połowa: Legia 11(4) - Wisła 3(0)



Sparing U16: Legia 5-1 (2-0) AKS SMS Łódź 09

Gole:

1-0 20 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as.Oskar Maj)

2-0 35 min. Oskar Maj (dob. strz. Fabiana Mazura

3-0 49 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray po ind. rajdzie

4-0 54 min. Igor Brzeziński (as. Igor Owczarczyk)

4-1 68 min. (rzut karny)

5-1 80 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray b.a.



Strzały (celne): Legia 29(14) - AKS SMS 9(6)



Legia U14 (2011 i mł.) 1-3 (0-0) Odra Opole U15

Gole:

0-1 47 min.

0-2 55 min.

0-3 65 min.

1-3 69 min. Stanisław Głębowski (as. Filip Reszka z rzutu rożnego)



Legia U13 - Odra Opole U14



Strzały (celne): Legia 5(2) - Odra 28(18)



Legia U12 - SEMP Ursynów



Legia U11 (2014 i mł.) - KKS Koluszki 2014



Legia U11 - Legia U10



Strzały (celne)[10-80']: Legia U11 48 (32) - Legia U10 27(18)