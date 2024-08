Czyte(L)nia

Biblioteka legionisty: Skarb Kibica Igrzyska Olimpijskie Paryż 2024 (280)

Poniedziałek, 12 sierpnia 2024 r. 13:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Za nami Igrzyska Olimpijskie w Paryżu, w których brało udział dwóch sportowców Legii Warszawa. W dniu otwarcia IO do sprzedaży trafił Skarb Kibica im poświęcony, który przygotowany został przez dziennikarzy Przeglądu Sportowego.



Opisano wszystkie obiekty, na których rozgrywane były zawody, a także szczegółowy harmonogram startów poszczególnych dyscyplin i naszych reprezentantów. Znajdziemy także klasyfikację multimedalistów dotychczasowych Igrzysk Olimpijskich, jak również listę Polaków z największą liczbą medali na zawodach, wraz z podziałem na dyscypliny.









Kilka większych tekstów poświęcono rywalizacji w wybranych dyscyplinach, w tym startom Polakom - lekkiej atletyce, siatkarzom, wspinaczce sportowej, golfie, tenisie, pływaniu, szermierce, wioślarstwie, kajakarstwie, koszykówce 3x3, koszykówce, piłce nożnej.



To co stanowi wielką wartość Skarbu Kibica, to wielostronicowy skład reprezentacji Polski wraz ze szczegółowymi informacjami nt. każdego z zawodników - oprócz informacji nt. klubu, wymienieni są także trenerzy (klubowi i reprezentacyjni), lista największych przedolimpijskich sukcesów oraz kilka zdań na temat każdego ze sportowców. Tu właśnie znajdziemy informacje o Tomaszu Bartniku i Łukaszu Gutkowskim - dwóch legionistach, którzy w swoich konkurencjach awansowali do finałów IO w Paryżu, ale żaden z nich niestety nie znalazł się w strefie medalowej.



Choć Skarb Kibica wydany został w dniu otwarcia Igrzysk, nadal dostępny jest w sprzedaży wraz z PS z 26 lipca.



Tytuł: Skarb Kibica: Igrzyska Olimpijskie Paryż 2024

Autor: Kamil Drąg, Wojciech Osiński, Bartosz Gębicz (red. prowadzący) oraz Piotr Chłystek, Marcin Dobosz, Maksym Jaworski, Dominik Lutostański, Przemysław Osiak, Katarzyna Paw, Maciej Petruczenko, Bartłomiej Płonka, Rafał Tymiński, Piotr Wesołowski, Jakub Wojczyński, Piotr Ziemka.

Wydawnictwo: Ringier Axel Springer Polska

Rok wydania: 2024

Liczba stron: 116

Cena: 19,90 zł



