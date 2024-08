Analiza

Punkty po meczu z Puszczą Niepołomice

Poniedziałek, 12 sierpnia 2024 r. 19:53 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Zdobyty punkt; druga połowa – antyreklama; pressing: Tobiasz; Mori zaczyna grać; wymagania - to najważniejsze punkty po niedzielnym meczu Legii z Puszczą Niepołomice.



1. Zdobyty punkt

Po obejrzeniu meczu należy stwierdzić, że Legia bardziej zdobyła jeden punkt niż straciła dwa. Całkowity obraz gry zamazuje druga połowa, w której legioniści po prostu nie istnieli. Na boisku stało dziesięciu zawodników, którzy nie wiedzieli co robić, czekając na to, że może zespół trenera Tułacza sam popełni błąd, co da im okazję do zdobycia bramki. Tymczasem to gospodarze kilkukrotnie poważnie zagrozili bramce Kacpra Tobiasza, choć po pierwszej połowie nic nie zapowiadało takiego obrotu spraw. Niestety, po porażce z Piastem Gliwice w poprzedniej kolejce Legia znów zawiodła.