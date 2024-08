Leszczyński przedłużył kontrakt z Legią

Poniedziałek, 12 sierpnia 2024 r. 19:50 źródło: Legia Warszawa

17-letni Jan Leszczyński podpisał nowy kontrakt z Legią Warszawa obowiązujący do 30 czerwca 2026 roku z opcją przedłużenia.









Leszczyński trenował w Akademii Legii Warszawa od 12. roku życia. Obecnie znajduje się w szerokiej kadrze pierwszego zespołu.



- Bardzo cieszę się, że otrzymałem taką szansę od Legii. Przede mną wiele pracy i nauki, a nowy kontrakt oznacza dla mnie następne wyzwanie i otworzenie nowych możliwości. Trenowanie z pierwszą drużyną, z takimi zawodnikami jak Artur Jędrzejczyk, Bartosz Kapustka lub Paweł Wszołek to wielkie wyróżnienie i cenna lekcja. Akademia Legii ukształtowała mnie piłkarsko i rozwijała pod względem fizycznym, taktycznym i technicznym. Bardzo dziękuję trenerom, których spotkałem na swojej drodze – mówi Jan Leszczyński.



- Przedłużenie kontraktu przez Jana Leszczyńskiego to kolejny bardzo pozytywny moment dla Akademii i klubu. Następny wychowanek dzięki prawidłowości szkoleniowej znalazł się w grupie zawodników przy pierwszym zespole, zaufał nam i chce z Legią związać swoją przyszłość. Ścieżka jego rozwoju dzięki dyrektorowi sportowemu Jackowi Zielińskiemu i trenerowi Goncalo Feio została precyzyjnie określona i to umożliwiło nam podpisanie nowej umowy. Janek był jednym z zawodników, którzy byli precyzyjnie i konsekwentnie prowadzeni w grupach szkoleniowych w ostatnich dwóch sezonach. Nadszedł moment, w którym musi postawić przed sobą kolejne cele do osiągnięcia. Przed nim najtrudniejszy czas - zderzy się z wymagania piłki seniorskiej, w której zadebiutował w ostatni weekend, w sposób bezpośredni. On tę drogę właśnie zaczyna. Kontrakt Janka jest również dowodem na poprawną kolejność działań i dobrą relację z klubem i rodzicami, którym dziękuję za rozmowy o przeszłości ich syna. To sygnał dla innych zawodników, że jesteśmy wystarczającymi partnerami w tej kwestii. W najbliższym czasie będziemy podpisywali kontrakty z kolejnymi młodymi piłkarzami, którzy znajdą się w obszarze zainteresowań pierwszego zespołu – mówi dyrektor Akademii, Marek Śledź.